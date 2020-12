Kauf.net-Kaufhaus der Diakonie in Herne schließt im Januar

Herne. Das Kauf.net-Kaufhaus der Diakonie am Westring in Herne schließt im Januar nächsten Jahres. Ein neuer Inhaber plane eine andere Nutzung.

Am 31. Januar 2021 schließt das Kauf.net-Kaufhaus der Diakonie am Westring 123 in Herne. „Die Immobilie wurde verkauft und hat einen neuen Inhaber, der eine andere Nutzung der Räumlichkeiten plant. Leider ist es uns in der Zwischenzeit nicht gelungen eine geeignete Immobilie in Herne zu finden, in der wir unser Konzept umsetzen können“, sagt Marco Bensberg, Bereichsleiter der sechs Kauf.net-Kaufhäuser der Diakonie Gladbeck-Bottrop-Dorsten.

Vor zwei Jahren eröffnete die Diakonie am Westring ihre sechste Filiale für Secondhand-Waren im Rahmen des Arbeitsmarktprojektes Kauf.net. Insgesamt konnten in den Kauf.net-Filialen in Bottrop, Gladbeck, Gelsenkirchen, Castrop-Rauxel und Herne 30 Menschen nach einer Langzeitarbeitslosigkeit wieder in eine sozialversicherungspflichtige Anstellung finden, teilt die Diakonie mit.

