Kasse von Herner Karussell gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht einen jungen Mann, der in Herne-Mitte eine Geldkassette aus dem Kassenhäuschen eines Kinderkarussells (Symbolbild) gestohlen hat.

Herne. Ein bisher unbekannter Mann hat am Freitagabend in Herne-Mitte die Einnahmen eines Kinderkarussells gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei bittet nach dem Einbruch in das Kassenhäuschen eines Kinderkarussells in Herne-Mitte um Hinweise.

Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen am Freitagabend gegen 23.15 Uhr bemerkt, wie ein Mann samt Geldkassette aus dem Kassenhäuschen des Kinderkarussells am Robert-Brauner-Platz kam und zu Fuß in Richtung Vinckestraße flüchtete.

Die Beschreibung des mutmaßlichen Täters: Er ist zwischen 23 und 26 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hat eine sportliche Figur. Er hat dunkle Haare, einen dunkleren Teint und trug zur Tatzeit blaue Jeanshosen und ein helles Shirt. Auffällig war ein weißer Verband, den er am rechten oder linken Arm trug, betont die Polizei.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel