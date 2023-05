Karten für die Eröffnung der Cranger Kirmes zu gewinnen

Herne. Die Stadt Herne vergibt wieder Karten für die Eröffnung der Cranger Kirmes im August. Wie man an die begehrten Tickets kommt.

Oberbürgermeister Frank Dudda setzt eine bewährte Tradition fort und möchte auch in diesem Jahr wieder Kirmesfans zum Auftakt des größten Volksfestes in Nordrhein-Westfalen in die „Cranger Festhalle“ einladen.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Wer Interesse hat, an der Eröffnung der Cranger Kirmes am Freitag, 4. August, 14 Uhr, teilzunehmen, könne sich entweder mit einer Postkarte bis Mittwoch, 7. Juni, an Oberbürgermeister Frank Dudda, Postfach 101820, 44621 Herne, Stichwort „Kirmeseröffnung 2023“, oder per E-Mail an eroeffnungcrange2023@herne.de wenden, teilt die Stadt mit. Bitte Absender und Adresse nicht vergessen.

Gewinnerinnen und Gewinner werden Ende Juli benachrichtigt

Lesen Sie auch:Cranger Kirmes: Dieses Riesenrad steht 2023 auf dem Platz

Gehen mehr Teilnahmewünsche ein, als Plätze zur Verfügung stehen, entscheide das Los. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden laut Stadt Ende Juli schriftlich benachrichtigt und erhalten rechtzeitig vor der Cranger Kirmes zwei Platzreservierungen und einige Wertmarken per Post. Mit der Zusendung der Karte, beziehungsweise der Übersendung einer E-Mail, werde einer kurzfristigen Speicherung der persönlichen Daten zugestimmt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel