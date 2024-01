Karneval in Herne: Alle Veranstaltungen im Überblick

Herne Im Januar und Februar geht es bei den Herner Narren wieder rund. Ein Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen - samt Eintrittspreisen.

Es ist Januar und das heißt: Die Karnevalssession geht so richtig los. Wann findet was statt? Ein Überblick der Herner Karnevalsgesellschaft (HeKaGe).

Benefiz-Veranstaltung

Am 12. Januar findet die 15. Benefiz-Veranstaltung mit dem Herner Stadtprinzen Michael II. im Veranstaltungszentrum Gysenberg, Am Revierpark 40, statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass erfolgt ab 18.45 Uhr. Der Reinerlös dieser Veranstaltung und auch aus dem gesamten Sticker-Verkauf während aller Veranstaltungen gehen laut HeKaGe in diesem Jahr an die Herner Tafel und an die Lebenshilfe Herne/Wanne-Eickel. „Wir erwarten die ‚Roten Husaren‘ Mannheim, Chris Alexandros und ein DJ Ötzi Double“, heißt es in einer Mitteilung. Eintrittskarten (Sitzplatz 11 Euro, Stehplatz 5 Euro) sind ab sofort unter der Rufnummer 0170 2293520 zu bestellen.

Nachrichten aus Herne - Lesen Sie auch:

3. Seniorenkarneval

Am 21. Januar findet der 3. Seniorenkarneval ebenfalls im Veranstaltungszentrum Gysenberg statt. Beginn um 15 Uhr, Einlass ab 14 Uhr. Es gibt Kaffee und Kuchen und ein buntes Programm. „Wir erwarten den Bauern Heinrich Schulte-Brömmelkamp, das Tanzcorps der GKG Krefeld 1878 e.V. sowie den Sänger ‚Ne Spetzboov‘ Hans-Willi Mölders. Auch hier werden die Garden der Gesellschaft Küken-, Mini-& Prinzengarde und Tanzmariechen zum Programm beitragen.“ Der Vorverkauf der Eintrittskarten zum Preis von 11 Euro startet am 10. Januar beim Caritasverband Herne, Caritas-Zentrum, Schulstraße 16.

Traditionelle Galaveranstaltung

Die Galaveranstaltung in der Guten Stube, Schaeferstraße 100, findet am 26. Januar statt. Beginn ist um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Nach einem Drei-Gänge-Menü erfolge die Ernennung der neuen Senatoren. „Als Showact haben wir in diesem Jahr ‚Hildegard Brömmelstrote‘ verpflichtet.“ Danach sorge DJ Sascha für die musikalische Unterhaltung. Karten zum Preis von 50 Euro können unter der Rufnummer 0170 2293 520 vorbestellt werden.

Damensitzung

An Weiberfastnacht am 8. Februar findet im Kulturzentrum Herne die traditionelle Damensitzung statt. Beginn ist um 19.45 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Neben verschiedenen Künstlern werden die Wonneproppen und das Männerballett der 1. HeKaGe e.V. auftreten. Ab 22.30 Uhr sind auch die Männer im Foyer des Kulturzentrums gern gesehene Gäste. Karten hierfür zum Preis von 25 Euro sind ab dem 12. Januar beim Stadtmarketing Herne, Kirchhoffstraße 5, oder bei Ta-Bo Pawlicki, Bahnhofstraße 164, erhältlich.

Zur Prunksitzung komme für gewöhnlich auch immer viele lokale Politikerinnen und Politiker. Hier: Michelle Müntefering im Star-Trek-Kostüm bei der Prunksitzung 2023. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Prunksitzung

Am 10. Februar findet die diesjährige Prunksitzung des Stadtprinzen Michael II. unter dem Motto „Im Ruhrgebiet geboren, im Karneval zuhause“ im Kulturzentrum Herne statt. Beginn ist um 19.11 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Als Gäste kommen unter anderem „Oli der Köbes“ und die Tanzgarde der Karnevalsfreunde der katholischen Jugend D’dorf. Die Prinzengarde der HeKaGe werde ihren diesjährigen Garde- und Showtanz präsentieren. Auch Sängerin Angelique wird erwartet. Die Eintrittskarten zu Preisen von 25 Euro, 27 Euro und 29 Euro können ab dem 12. Januar beim Stadtmarketing Herne, Kirchhoffstraße 5, und bei Ta-Bo Pawlicki, Bahnhofstraße 164, ab dem 15. Januar gekauft werden.

Auch an die Kleinen wird wieder gedacht: Am 11. Feburar findet der Karneval in Herne statt. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Kinderkarneval

Am 11. Februar lädt dann Hernes Kinderstadtprinzesssin Madeline I. zum Kinderkarneval ins Kulturzentrum, Willi-Pohlmann-Platz 1, ein. Beginn ist um 14.30 Uhr, Einlass ab 14 Uhr. Es wird „ein lustiges Programm für Groß und Klein mit Tanz, Gesang und Spiel“ versprochen. Durch das Programm führt wie immer Angelique. Auch hier beginnt der Vorverkauf der Eintrittskarten (Erwachsene 5 Euro, Kinder 6 Euro) an den bekannten Vorverkaufsstellen Stadtmarketing Herne und Ta-Bo Pawlicki. „Wir möchten darauf hinweisen, dass jedes Kind unter Vorlage der Eintrittskarte vom Kinderkarneval für 2 Stunden kostenlosen Eintritt in das Wananas erhält“, heißt es abschließend.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel