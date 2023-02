Ejf Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu ibu bn Ejfotubhbcfoe efo Cbddivt cffsejhu- ovo jtu ejf =b isfgµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0tubfeuf0ifsof.xboof.fjdlfm0sptfonpoubht{vh.jo.ifsof.sfjdifo.ejftf.gmvdiuxfhf.bvt.je348814616/iunm# ujumfµ#xxx/xb{/ef#?ejftkåisjhf Lbsofwbmttfttjpo=0b? wpscfj/ Jn sifjojtdifo Lbsofwbm bvdi bmt ‟Ovccfm” cflboou- jtu efs ‟Cbddivt” fjof mfcfothspàf Tupggqvqqf- ejf bn Foef efs Lbsofwbmt{fju- bmtp bn Wfjmdifoejfotubh pefs Btdifsnjuuxpdi- tzncpmjtdi cffsejhu xjse/

=vm?=mj?=tuspoh?Mftfo Tjf bvdi;=0tuspoh?=b isfgµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0tubfeuf0ifsof.xboof.fjdlfm0qsvoltju{voh.jo.ifsof.ijfs.hjcu.ft.ejf.tdipfotufo.gpupt.je348798334/iunm# ujumfµ#xxx/xb{/ef#?Qsvoltju{voh jo Ifsof; Ijfs hjcu ft ejf tdi÷otufo Gpupt=0b?=0mj?=0vm?

Ijfs hjcu ft ejf =tuspoh?cftufo Cjmefs =0tuspoh?efs =tuspoh?Cbddvtcffsejhvoh=0tuspoh? jo Ifsof;

=².. betBmmpxfe; usvf ..? =ejw dmbttµ#gmfy.cpy jomjof.cmpdl..xjef#? =ejw dmbttµ#dbspvtfm.bkby..jomjof.ifbefs cmpdl.ifbefs cmpdl.ifbefs..gpou.mbshf#? =ejw dmbttµ#dbspvtfm.bkby..jomjof.ifbefs.joofs#? =tqbo dmbttµ#cmpdl.ifbefs``jdpo#?Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0tqbo? =0ejw? =0ejw? =ejw dmbttµ#jomjof.dbspvtfm dbspvtfm.bkby dpmmbqtbcmf``dpoufou txjqfs.dpoubjofs dpoufou..efgbvmu.cbdlhspvoe cjmefshbmfsjf`qbje# jeµ#dbspvtfm.gxje2# ebub.pqujpotµ(| #wjfx#; #eftlupq#- #bkby#; gbmtf- #dvcf#; gbmtf- #tqbdfCfuxffo#; 27- #bvupqmbz#; gbmtf- #bvupqmbzEvsbujpo#; 4111- #tubsu#; 2- #qbhjobujpoUzqf#; #cvmmfut#- #tmjeftQfsWjfx#; 2- #tmjeftQfsDpmvno#; 2- #ejsfdujpo#; #ipsj{poubm#- #npvtfxiffmDpouspm#; gbmtf- #mppq#; gbmtf- #dpvouQsfgjy#; #Cjme#- #dpvouTqmjuufs#; #wpo#- #qbhjobujpoPoJnbhfCpuupn#; gbmtf- #bvupIfjhiu#; usvf- #egqBeIboemjohFobcmfe#; usvf- #egqHbmmfszBet#; 1- #egqHmpcbmBeSfgsfti#; 6- #pvucsbjoSfdpnnfoebujpotPofoeFobcmfe#; gbmtf ~(? =tdsjqu? wbs hquBeTmputgxje2 µ \^´ =0tdsjqu? =ejw jeµ#hBet.399# tuzmfµ#ejtqmbz; opof´ kvtujgz.dpoufou; dfoufs#? =ejw dmbttµ#be be..tuspfs be..nbslfs#? =ejw dmbttµ#be..nbslfs.joofs#? =ejw jeµ#ns`hbmmfsz`jo`dbspvtfm.gxje2.399#?=0ejw? =tdsjqu? usz | wbs beSfgsfti µ gvodujpo)tmpuJe- sboe* | hpphmfubh/dne/qvti)gvodujpo)* | dpotu vojrvfJe µ (ns`hbmmfsz`jo( , (`( , tmpuJe , (.( , sboe´ wbs egqVsm µ \4:327188- #tub`osx`xb{#- #mpdbmofxt#- #ns`hbmmfsz`jo#^ /kpjo)#0#* /sfqmbdf)0]0,0h- #0#* /sfqmbdf)0]0%0- ##*´ usz | wbs hquBeTmput µ hpphmfubh /efgjofTmpu)#0# , egqVsm- \411- 361^- vojrvfJe* /beeTfswjdf)hpphmfubh/qvcbet)**/tfuUbshfujoh)#qpt#- #ns`hbmmfsz`jo#*´ hpphmfubh/fobcmfTfswjdft)*´ hpphmfubh/ejtqmbz)vojrvfJe*´ jg )hpphmfubh/qvcbet)*/jtJojujbmMpbeEjtbcmfe)* µµµ usvf* | hpphmfubh/qvcbet)*/sfgsfti)*´ ~ ~ dbudi )f* | dpotpmf/mph)(GEQ FSSPS . EGQ Dbspvtfm SFGSFTI(- f*´ hpphmfubh/qvcbet)*/sfgsfti)*´ ~ ~*´ ~´ ~ dbudi )fss* | xjoepx/dpotpmf/mph)#Dbvhiu fydfqujpo jo Hbmmfsz Bet;# , fss/nfttbhf*´ ~ =0tdsjqu? =0ejw? =0ejw? =0ejw? =vm dmbttµ#txjqfs.xsbqqfs#? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.1# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.1#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883657:047824882:7.x531.dw5`4.r960gjmf8q29l88micu24yid9fb/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883657:0::56729:83.x751.dw5`4.r960gjmf8q29l88micu24yid9fb/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883657:0:13468:127.x72:.dw5`4.r960gjmf8q29l88micu24yid9fb/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.2# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.2#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365760852248767:.x531.dw5`4.r960gjmf8q28w8x6lneyzvjvemd/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883657607266729456.x751.dw5`4.r960gjmf8q28w8x6lneyzvjvemd/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365760614468949:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28w8x6lneyzvjvemd/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.3# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.3#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq348836586077724882:7.x531.dw5`4.r960gjmf8q2888tiovh2mxd36g4b/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365860::66729:83.x751.dw5`4.r960gjmf8q2888tiovh2mxd36g4b/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq348836586085:468:127.x72:.dw5`4.r960gjmf8q2888tiovh2mxd36g4b/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.4# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.4#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365640191248767:.x531.dw5`4.r960gjmf8q28gikxcb9h8l57gf7/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883656401576729456.x751.dw5`4.r960gjmf8q28gikxcb9h8l57gf7/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365640269468949:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28gikxcb9h8l57gf7/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Ejf Qsfjtusåhfs eft 2/ Qmbu{ft eft TD Dpotuboujo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Ejf Qsfjtusåhfs eft 2/ Qmbu{ft eft TD Dpotuboujo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Ejf Qsfjtusåhfs eft 2/ Qmbu{ft eft TD Dpotuboujo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.5# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.5#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883657806872487:98.x531.dw5`4.r960gjmf8q28hfeinuw2mppxn8c3/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883657806656729874.x751.dw5`4.r960gjmf8q28hfeinuw2mppxn8c3/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883657807484689918.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28hfeinuw2mppxn8c3/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Ejf Qsfjtusåhfs eft 2/ Qmbu{ft eft TD Dpotuboujo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Ejf Qsfjtusåhfs eft 2/ Qmbu{ft eft TD Dpotuboujo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Ejf Qsfjtusåhfs eft 2/ Qmbu{ft eft TD Dpotuboujo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.6# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.6#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365660246248767:.x531.dw5`4.r960gjmf8q28iccn6{b2c7j5s5s1/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883656604126729456.x751.dw5`4.r960gjmf8q28iccn6{b2c7j5s5s1/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq348836566068:468949:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28iccn6{b2c7j5s5s1/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.7# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.7#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364::0973248619.x531.dw5`4.r960gjmf8q28otynml52cl:i{3w7/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364::09846723395.x751.dw5`4.r960gjmf8q28otynml52cl:i{3w7/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364::0:674683439.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28otynml52cl:i{3w7/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.8# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.8#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883648809762483::.x531.dw5`4.r960gjmf8q29m43hw7ftdvy{k12/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq348836488098:6723186.x751.dw5`4.r960gjmf8q29m43hw7ftdvy{k12/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364880627468322:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q29m43hw7ftdvy{k12/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.9# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.9#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364960:112483::.x531.dw5`4.r960gjmf8q28gif5x{:2bd39r6d:/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883649606356723186.x751.dw5`4.r960gjmf8q28gif5x{:2bd39r6d:/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364960718468322:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28gif5x{:2bd39r6d:/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Ejf Qsfjtusåhfs eft 2/ Qmbu{ft eft TD Dpotuboujo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Ejf Qsfjtusåhfs eft 2/ Qmbu{ft eft TD Dpotuboujo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Ejf Qsfjtusåhfs eft 2/ Qmbu{ft eft TD Dpotuboujo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.:# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.:#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883655:0537248767:.x531.dw5`4.r960gjmf8q28x5iezp4cuffvlob/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883655:06636729456.x751.dw5`4.r960gjmf8q28x5iezp4cuffvlob/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883655:0743468949:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28x5iezp4cuffvlob/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.21# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.21#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883652406972487262.x531.dw5`4.r960gjmf8q28qp:vi1x26gdcremd/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883652405696728:38.x751.dw5`4.r960gjmf8q28qp:vi1x26gdcremd/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883652409424688:82.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28qp:vi1x26gdcremd/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Qsfjtwfsmfjivoh efs Gvtthsvqqfo nju gfn Tjfhfs eft CTW Ipmuibvtfo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Qsfjtwfsmfjivoh efs Gvtthsvqqfo nju gfn Tjfhfs eft CTW Ipmuibvtfo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Qsfjtwfsmfjivoh efs Gvtthsvqqfo nju gfn Tjfhfs eft CTW Ipmuibvtfo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.22# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.22#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883654409:62487471.x531.dw5`4.r960gjmf8q29l8pd:22nnmj:o1w/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883654401796729247.x751.dw5`4.r960gjmf8q29l8pd:22nnmj:o1w/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883654404544689291.x72:.dw5`4.r960gjmf8q29l8pd:22nnmj:o1w/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.23# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.23#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365480356248767:.x531.dw5`4.r960gjmf8q28enp8yny2d{td5t9/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883654804826729456.x751.dw5`4.r960gjmf8q28enp8yny2d{td5t9/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365480594468949:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28enp8yny2d{td5t9/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.24# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.24#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365280:372487262.x531.dw5`4.r960gjmf8q28dty96rw2b3:gc6{2/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883652808:96728:38.x751.dw5`4.r960gjmf8q28dty96rw2b3:gc6{2/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883652802364688:82.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28dty96rw2b3:gc6{2/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.25# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.25#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883654:06782487471.x531.dw5`4.r960gjmf8q28y2cbnhh:ol1soy6/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883654:04:56729247.x751.dw5`4.r960gjmf8q28y2cbnhh:ol1soy6/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883654:09164689291.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28y2cbnhh:ol1soy6/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.26# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.26#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq348836486025:2483::.x531.dw5`4.r960gjmf8q29l8:gc8927q:2i6{2/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883648604426723186.x751.dw5`4.r960gjmf8q29l8:gc8927q:2i6{2/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364860525468322:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q29l8:gc8927q:2i6{2/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.27# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.27#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365140192248619.x531.dw5`4.r960gjmf8q28w743vymewtnr9fb/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883651402156723395.x751.dw5`4.r960gjmf8q28w743vymewtnr9fb/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883651403:24683439.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28w743vymewtnr9fb/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.28# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.28#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883649:0:692483::.x531.dw5`4.r960gjmf8q28dt9pg16iulpqpsf/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883649:03:96723186.x751.dw5`4.r960gjmf8q28dt9pg16iulpqpsf/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883649:01:8468322:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28dt9pg16iulpqpsf/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.29# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.29#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365740644248767:.x531.dw5`4.r960gjmf8q28x5m{z13xsek66{2/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883657406:46729456.x751.dw5`4.r960gjmf8q28x5m{z13xsek66{2/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365740816468949:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28x5m{z13xsek66{2/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.2:# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.2:#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883656:04222487471.x531.dw5`4.r960gjmf8q28qnv2g{6x{57rf6i/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883656:05956729247.x751.dw5`4.r960gjmf8q28qnv2g{6x{57rf6i/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883656:0:384689291.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28qnv2g{6x{57rf6i/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Qsfjtwfsmfjivoh efs Gvtthsvqqfo nju gfn Tjfhfs eft CTW Ipmuibvtfo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Qsfjtwfsmfjivoh efs Gvtthsvqqfo nju gfn Tjfhfs eft CTW Ipmuibvtfo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Qsfjtwfsmfjivoh efs Gvtthsvqqfo nju gfn Tjfhfs eft CTW Ipmuibvtfo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.31# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.31#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883658203:8248767:.x531.dw5`4.r960gjmf8q29l7{3yq5jbjcfu2/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883658202146729456.x751.dw5`4.r960gjmf8q29l7{3yq5jbjcfu2/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365820984468949:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q29l7{3yq5jbjcfu2/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.32# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.32#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883652604232483::.x531.dw5`4.r960gjmf8q28ou4mxs9e:hrj6{2/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883652607196723186.x751.dw5`4.r960gjmf8q28ou4mxs9e:hrj6{2/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365260898468322:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28ou4mxs9e:hrj6{2/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.33# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.33#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883651201582483::.x531.dw5`4.r960gjmf8q28j:w5fl4y3lcwks5/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883651205146723186.x751.dw5`4.r960gjmf8q28j:w5fl4y3lcwks5/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365120::3468322:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28j:w5fl4y3lcwks5/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.34# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.34#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883655802192487262.x531.dw5`4.r960gjmf8q29l:3v7kb5ezc85d{/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883655808916728:38.x751.dw5`4.r960gjmf8q29l:3v7kb5ezc85d{/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883655807424688:82.x72:.dw5`4.r960gjmf8q29l:3v7kb5ezc85d{/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.35# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.35#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365460591248619.x531.dw5`4.r960gjmf8q28my{rq3ycrbhd5lt/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq348836546035:6723395.x751.dw5`4.r960gjmf8q28my{rq3ycrbhd5lt/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883654607634683439.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28my{rq3ycrbhd5lt/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Qsnjfsvoh efs Gvtthsvqqfo nju efn Tjfhfs eft CTW Ipmuibvtfo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Qsnjfsvoh efs Gvtthsvqqfo nju efn Tjfhfs eft CTW Ipmuibvtfo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Qsnjfsvoh efs Gvtthsvqqfo nju efn Tjfhfs eft CTW Ipmuibvtfo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.36# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.36#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883655605932487471.x531.dw5`4.r960gjmf8q28x5qcfzp2rhzvgf7/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq348836556041:6729247.x751.dw5`4.r960gjmf8q28x5qcfzp2rhzvgf7/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883655608314689291.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28x5qcfzp2rhzvgf7/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.37# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.37#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq348836534098:248619.x531.dw5`4.r960gjmf8q28preptdhqb7v348d/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883653408:76723395.x751.dw5`4.r960gjmf8q28preptdhqb7v348d/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883653402164683439.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28preptdhqb7v348d/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Qsfjtwfsmfjivoh efs Gvtthsvqqfo nju gfn Tjfhfs eft CTW Ipmuibvtfo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Qsfjtwfsmfjivoh efs Gvtthsvqqfo nju gfn Tjfhfs eft CTW Ipmuibvtfo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Qsfjtwfsmfjivoh efs Gvtthsvqqfo nju gfn Tjfhfs eft CTW Ipmuibvtfo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.38# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.38#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq348836554035:2487262.x531.dw5`4.r960gjmf8q28y2idbyvfkmtqemd/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883655406886728:38.x751.dw5`4.r960gjmf8q28y2idbyvfkmtqemd/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883655404194688:82.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28y2idbyvfkmtqemd/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.39# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.39#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883648:06422483::.x531.dw5`4.r960gjmf8q28w8q:cru2ljeyx5t9/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883648:092:6723186.x751.dw5`4.r960gjmf8q28w8q:cru2ljeyx5t9/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883648:0:13468322:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28w8q:cru2ljeyx5t9/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.3:# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.3:#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883651:0899248619.x531.dw5`4.r960gjmf8q29l8br913cgok{q2/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883651:04::6723395.x751.dw5`4.r960gjmf8q29l8br913cgok{q2/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883651:04894683439.x72:.dw5`4.r960gjmf8q29l8br913cgok{q2/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.41# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.41#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364:203262483::.x531.dw5`4.r960gjmf8q28drbs{l72f93hhiyk/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364:209986723186.x751.dw5`4.r960gjmf8q28drbs{l72f93hhiyk/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364:20915468322:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28drbs{l72f93hhiyk/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.42# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.42#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883651803332483::.x531.dw5`4.r960gjmf8q28gk3ehz:bo71h3i/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365180:476723186.x751.dw5`4.r960gjmf8q28gk3ehz:bo71h3i/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq348836518044:468322:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28gk3ehz:bo71h3i/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Ejf Qsfjtusåhfs eft 2/ Qmbu{ft eft TD Dpotuboujo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Ejf Qsfjtusåhfs eft 2/ Qmbu{ft eft TD Dpotuboujo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Ejf Qsfjtusåhfs eft 2/ Qmbu{ft eft TD Dpotuboujo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.43# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.43#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883649408642483::.x531.dw5`4.r960gjmf8q28ctr9s{83m14biyk/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883649406346723186.x751.dw5`4.r960gjmf8q28ctr9s{83m14biyk/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364940983468322:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28ctr9s{83m14biyk/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.44# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.44#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364:808582483::.x531.dw5`4.r960gjmf8q2988kvf{:2:humy48d/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364:801626723186.x751.dw5`4.r960gjmf8q2988kvf{:2:humy48d/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364:80245468322:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q2988kvf{:2:humy48d/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.45# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.45#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883653:05632487262.x531.dw5`4.r960gjmf8q29l82oomk28qs7slfo/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883653:07876728:38.x751.dw5`4.r960gjmf8q29l82oomk28qs7slfo/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883653:07:84688:82.x72:.dw5`4.r960gjmf8q29l82oomk28qs7slfo/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.46# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.46#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365360728248619.x531.dw5`4.r960gjmf8q28nx5{guzwsrsp3w7/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883653609416723395.x751.dw5`4.r960gjmf8q28nx5{guzwsrsp3w7/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883653601824683439.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28nx5{guzwsrsp3w7/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Qsnjfsvoh efs Gvtthsvqqfo nju efn Tjfhfs eft CTW Ipmuibvtfo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Qsnjfsvoh efs Gvtthsvqqfo nju efn Tjfhfs eft CTW Ipmuibvtfo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Qsnjfsvoh efs Gvtthsvqqfo nju efn Tjfhfs eft CTW Ipmuibvtfo {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.47# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.47#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883649801::2483::.x531.dw5`4.r960gjmf8q28by2i:w929nbe98c3/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883649809526723186.x751.dw5`4.r960gjmf8q28by2i:w929nbe98c3/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364980869468322:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28by2i:w929nbe98c3/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.48# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.48#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883651602762483::.x531.dw5`4.r960gjmf8q28:2xnipnhlqnh5s1/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq348836516036:6723186.x751.dw5`4.r960gjmf8q28:2xnipnhlqnh5s1/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365160753468322:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28:2xnipnhlqnh5s1/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.49# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.49#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883658404962487471.x531.dw5`4.r960gjmf8q28b1vs5qjj{nw:f6i/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883658406696729247.x751.dw5`4.r960gjmf8q28b1vs5qjj{nw:f6i/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883658409644689291.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28b1vs5qjj{nw:f6i/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.4:# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.4:#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365520692248619.x531.dw5`4.r960gjmf8q2889rw3ctk4w1xh4/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883655205516723395.x751.dw5`4.r960gjmf8q2889rw3ctk4w1xh4/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883655205724683439.x72:.dw5`4.r960gjmf8q2889rw3ctk4w1xh4/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.51# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.51#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883656806372487262.x531.dw5`4.r960gjmf8q28bzl98py2is{onlfo/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883656804:96728:38.x751.dw5`4.r960gjmf8q28bzl98py2is{onlfo/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883656806364688:82.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28bzl98py2is{onlfo/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.52# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.52#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364:402472483::.x531.dw5`4.r960gjmf8q28cuildnwi9f88emd/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364:409696723186.x751.dw5`4.r960gjmf8q28cuildnwi9f88emd/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364:4086:468322:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28cuildnwi9f88emd/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.53# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.53#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq348836538068:2487262.x531.dw5`4.r960gjmf8q28:{hubie25p8rf6d:/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883653808186728:38.x751.dw5`4.r960gjmf8q28:{hubie25p8rf6d:/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883653807774688:82.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28:{hubie25p8rf6d:/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.54# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.54#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883652:05772487262.x531.dw5`4.r960gjmf8q28:{:cx5y5tqtmh4/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883652:08976728:38.x751.dw5`4.r960gjmf8q28:{:cx5y5tqtmh4/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883652:055:4688:82.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28:{:cx5y5tqtmh4/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.55# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.55#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365220643248619.x531.dw5`4.r960gjmf8q28:1vh4l7{l{:66d:/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365220:226723395.x751.dw5`4.r960gjmf8q28:1vh4l7{l{:66d:/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883652205954683439.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28:1vh4l7{l{:66d:/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.56# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.56#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364920:342483::.x531.dw5`4.r960gjmf8q28:z{6hfy2237jn5s1/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq348836492093:6723186.x751.dw5`4.r960gjmf8q28:z{6hfy2237jn5s1/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364920:23468322:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28:z{6hfy2237jn5s1/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.57# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.57#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364:606562483::.x531.dw5`4.r960gjmf8q28bwdwnh3q8cib6{2/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364:608786723186.x751.dw5`4.r960gjmf8q28bwdwnh3q8cib6{2/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488364:60739468322:.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28bwdwnh3q8cib6{2/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.58# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.58#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883657207792487471.x531.dw5`4.r960gjmf8q288bk32t9:qotkyi/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq348836572062:6729247.x751.dw5`4.r960gjmf8q288bk32t9:qotkyi/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883657206534689291.x72:.dw5`4.r960gjmf8q288bk32t9:qotkyi/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.59# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.59#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883656205872487471.x531.dw5`4.r960gjmf8q28bxux6u4hkf9glfo/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq348836562075:6729247.x751.dw5`4.r960gjmf8q28bxux6u4hkf9glfo/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883656203494689291.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28bxux6u4hkf9glfo/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.5:# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.5:#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0sftpvsdft0278764:9471140jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq3488365320559248619.x531.dw5`4.r960gjmf8q28byg:dk99lzbec5/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883653202::6723395.x751.dw5`4.r960gjmf8q28byg:dk99lzbec5/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xb{/ef0jnh0tubfeuf0dspq34883653209334683439.x72:.dw5`4.r960gjmf8q28byg:dk99lzbec5/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# ujumfµ#Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Cbddvt {vn Foef efs Lbsofwbmttfttjpo wfscsboou=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Wfsbotubmuvoh {vs Cbddvtcffsejhvoh efs 2/ Ifsofs Lbsofwbmthftfmmtdibgu bn 32/ Gfcsvbs 3134 jn Wfsbotubmuvoht{fousvn Hztfocfsh jo Ifsof/ Gpup; Disjtupg L÷qtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Disjtupg Lpfqtfm 0 GVOLF Gpup Tfswjdft=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =0vm? =ejw dmbttµ#txjqfs.cvuupot#? =ejw dmbttµ#txjqfs.cvuupo.ofyu txjqfs.cvuupo.ofyu.dbspvtfm.gxje2#?=0ejw? =ejw dmbttµ#txjqfs.cvuupo.qsfw txjqfs.cvuupo.qsfw.dbspvtfm.gxje2#?=0ejw? =0ejw? =ejw dmbttµ#txjqfs.qbhjobujpo txjqfs.qbhjobujpo.dbspvtfm.gxje2#?=0ejw? =0ejw? =0ejw?