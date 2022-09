In der Straße Am Trimbuschhof beginnen bald umfangreiche Baumaßnahmen zur Kanalerneuerung.

Baustelle Kanalerneuerung in Herne: Wo es zu Straßensperrungen kommt

Herne. Die Stadtentwässerung wird in Herne neue Kanäle verlegen. Deshalb wird es zu Einschränkungen und Straßensperrungen kommen.

Die Stadtentwässerung Herne (SEH) beginnt ab Dienstag, 4. Oktober, mit einer umfangreichen Kanalerneuerungsmaßnahme in der Straße Am Trimbuschhof, wie die Stadtwerke Herne in einer Mitteilung bekannt geben.

Herne: Straßensperrungen und eingeschränkter Busverkehr

Die Straße ab dem Kreuzungsbereich Hölkeskampring bis zur Werkhallenstraße werde daher für drei Monate voll gesperrt sein. Die Werkshallenstraße sowie weitere angrenzende Straßen würden in dieser Zeit über die Horsthauser Straße zu erreichen sein, heißt es in der Mitteilung. Auf dem Hölkeskampring werde außerdem eine mobile Ampelanlage installiert, da es zu Beginn der Bauarbeiten zu einer Verengung der Straße kommen werde. Die mobile Ampelanlage werde den Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeiführen.

Laut Stadtwerke Herne soll Anfang des kommenden Jahres die Verlegung der Kanalrohre in der Werkhallenstraße erfolgen. Diese Maßnahme werde sieben Monate dauern, heißt es in der Mitteilung. In dieser Zeit werde es zu Einschränkungen der Parksituation kommen.

Aufgrund der Baumaßnahmen werde auch die HCR-Linie 351 umgeleitet. Die Haltestellen „Am Trimbuschhof“ entfallen. In Fahrtrichtung Castrop werde die Haltestelle „Werkshallenstraße“ auf den Hölkeskampring verlegt. Die Haltestellen „Vinckestraße“ würden auf der gleichnamigen Straße vor den Hausnummern 90 und 91 zu finden sein.

