Kanalisation Kanal in Herne wird erneuert: Arbeiten dauern zwei Monate

Herne. In der Emscherstraße wird ab dieser Woche die Kanalisation erneuert. Die Arbeiten sollen zwei Monate dauern. Es kann zu Einschränkungen kommen.

In der Emscherstraße saniert die Stadtentwässerung Herne (SEH) voraussichtlich ab Dienstag, 6. April, die Kanalisation. Die Arbeiten seien für rund zwei Monate geplant und betreffen den Abschnitt von der Straße Zur Emschermulde bis zur Unser-Fritz-Straße. Anschließend würden die Kanalschächte erneuert. Im Zuge der Maßnahme könne es stellenweise zu Einschränkungen hinsichtlich der Parksituation und Verkehrsführung kommen, teilt die Stadt mit.

Zur Aushärtung eines in den Kanal eingezogenen Schlauchs sei es außerdem möglich, dass bis in die Abendstunden Heizaggregate in Betrieb sind. Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten werde die Stadt Herne die Fahrbahn des Straßenabschnitts vollständig erneuern. Für mögliche Lärmbelästigungen und Behinderungen bittet die SEH um Verständnis.