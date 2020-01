Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kampagne für mehr Respekt

Im Sommer vergangenen Jahres startete die Stadt die Kampagne „Herne mit Respekt“. Damit will sie gegen Respektlosigkeit und die Verrohung der Gesellschaft ankämpfen.

Die Kampagne wendet sich gegen körperliche und psychische Gewalt und will das Miteinander in Herne fördern. Organisationen und Institutionen wurden dazu aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen.

Es wurde zudem unter anderem eine zentrale Meldestelle für Beleidigungen gegen städtische Mitarbeiter im Internet eingerichtet, in dem auch die Angriffe gegen Feuerwehr-Mitarbeiter dokumentiert werden.