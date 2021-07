Kampagne für ersten Tag der Herner Sportvereine gestartet

Herne. Die Kampagne für den ersten Tag der Herner Sportvereine ist gestartet. Ende August haben Vereine die Möglichkeit, für ihren Sport zu werben.

„Die Herner Sportvereinsfamilie ist groß und vielfältig.“ Mit diesen Worten hat Oberbürgermeister Frank Dudda die Kampagne für den ersten Tag der Herner Sportvereine am 21. und 22. August 2021 gestartet. „An diesen beiden Tagen haben unsere Vereine die Gelegenheit, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren und für ihren Sport zu werben“, sagt Hans Peter Karpinski am Herner Rathaus.

Der Vorsitzende des Stadtsportbundes Herne hofft darauf, dass sich möglichst viele Vereine an der Aktion beteiligen und unter dem Motto „Ready for Sportverein“ ein attraktives Angebot für die Bürgerinnen und Bürger auf die Beine stellen.“ Die Veranstaltungen finden laut Karpinski nicht an einem Ort statt, sondern verteilt über das gesamte Stadtgebiet, am und im Quartier der jeweiligen Sportvereine.

„Der Tag der Herner Sportvereine dient auch als Alternativprogramm zum Herner Sports Day im Gysenberg-Park, der 2021 leider pandemiebedingt wie schon im letzten Jahr erneut nicht stattfinden kann“, freut sich Breitensport-Beauftragter Frank Stieglitz über die neu geschaffene Möglichkeit, das Sportangebot in Herne kennenzulernen. Gleichzeitig wolle man so auch den Mitgliederschwund umkehren. „Während der Pandemie haben unsere Vereine fast zehn Prozent an Mitgliedern verloren“, so Stieglitz. Bisher hätten sich 16 Vereine gemeldet, es sollen aber noch viele weitere folgen.

Weitere Infos unter: https://www.ssb-herne.de/tagderhernersportvereine/

