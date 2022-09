Kampagne „#besserbereit“: Herne ruft zum Energiesparen auf

Herne. Herne unterstützt die ruhrgebietsweite Informationskampagne „#besserbereit“. Damit werden die Menschen zum Energiesparen aufgerufen.

Mit einer breit angelegten Informationskampagne unter dem Titel „#besserbereit“ wollen die 53 Ruhrgebietsstädte und der Regionalverband Ruhr vor dem Hintergrund einer möglichen Gasmangellage im Winter die Selbsthilfefähigkeiten der Menschen stärken. Herne hat für die Kampagne zwei nennenswerte Beiträge geliefert.

So habe die Stadt bei der Vorbereitung von „#besserbereit“ auf die Bannerkampagne Hernes in der Coronazeit hingewiesen. Zur Erinnerung: Während der Pandemie machten große Plakate an markanten Stellen und beispielsweise an allen Schulen auf die Gefahren von Corona und später auf den Nutzen der Impfung aufmerksam. Diese Erfahrung werde in „#besserbereit“ einfließen, so Hernes Krisenstabsleiter Frank Burbulla. So werden in den kommenden Wochen Großplakate zu sehen sein, darüber hinaus werde auch auf den Infobildschirmen der HCR auf „#besserbereit“ hingewiesen.

Auch die Tatsache, dass die Informationen sowohl auf den Infoblättern, als auch auf der Internetseite in elf Sprachen - und in leichter Sprache - verfügbar seien, sei auf einen Hinweis aus Herne zurückzuführen. Diese niederschwellige Ansprache sei wichtig, um alle Menschen zu erreichen. Zentrales Element der Kampagne ist die Internetseite besserbereit.ruhr

Sowohl Burbulla, als auch Stadtkämmerer Hans Werner Klee bescheinigen der Kampagne ein gutes Gesamtkonzept, dass nicht nur für die Energiekrise, sondern auch für andere Problemlagen verwendbar sei. Dass alle Städte an einem Strang zögen sei allemal besser, als wenn jede Stadt ihre eigene Kampagne auf den Weg gebracht hätte. Denn die Inhalte seien weitgehend identisch.

Sensibilisieren, informieren, involvieren

Sensibilisieren, informieren und involvieren - mit diesen Schlagworten könnten die Ziele der Kampagne beschrieben werden, so Klee und Burbulla: das Krisenmanagement insgesamt stärken und eine Energienotlage verhindern.

Nach jetzigen Planungen läuft die Kampagne bis zum Jahresende, weil man davon ausgeht, bis dann den größten Teil der Bevölkerung erreicht zu haben. Burbulla: „Eins ist klar: Richtig stark sind wie nur gemeinsam.“ Selbstverständlich habe sich die Stadt schon auf den Weg gemacht, um Energie zu sparen und eine Vorsorge für den Fall der Fälle zu treffen, doch besser sei es, wenn die Hernerinnen und Herner mitmachen.

Und wie bereitet sich die Stadt über bislang getroffene Energiesparmaßnahmen hinaus auf den Winter vor? Es sei beschlossen worden, eine Taskforce zum Energiesparen einzurichten. Diese werde noch in dieser Woche ihre Arbeit aufnehmen. Die bereits eingeleiteten Schritte könnten nur der erste Ansatz sein. Denn: Klee erwartet eine Steigerung von mehreren hundert Prozent bei den städtischen Energiekosten.

Vor wenigen Tagen hat die Stadt einen Hilfsfonds unter dem Titel „Herne solidarisch“ vorgestellt, mit dem Menschen in Notlagen geholfen werden soll. Nach den Worten von Frank Burbulla gebe es erste Spenden in „nennenswerter Höhe“.

