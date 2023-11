Vorstoß Kameras an Realschule Crange? Widerstand in Herner Politik

Herne. Soll der Schulhof der Realschule Crange in Herne mit Kameras überwacht werden? Das fordern SPD und CDU. Dagegen regt sich Widerstand.

Die Jusos Herne kritisieren den Vorstoß ihrer Mutterpartei SPD, die sich gemeinsam mit der CDU für eine Kameraüberwachung des Schulhofs der Realschule Crange eingesetzt hat. Durch diese Maßnahme soll der Drogenhandel und -konsum nach Schulschluss eingedämmt werden.

Der Einsatz von Videotechnik zur Bekämpfung von Drogenhandel und -konsum sei „reine Symptombekämpfung“, sagt Juso-Vorsitzender Alexander Stahl in einer Mitteilung. Die Ursache werde dabei nicht angepackt. Vielmehr verlagere sich das Problem an andere Orte. Zudem schrecke der Einsatz von Überwachungstechnik Schülerinnen und Schüler davon ab, sich nach Unterrichtsende in ihrer Freizeit auf dem Schulgelände aufzuhalten. „Als Jusos sind wir grundsätzlich kritisch, wenn das einfachste Mittel zur Bekämpfung eines Problems immer ,mehr Überwachung“ darstellen soll“, so Stahl weiter.

Kritisieren die Mutterpartei SPD: die Herner Juso-Chefs Alexander Stahl und Amelie Menges. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Die Jusos, so ergänzt Co-Chefin Amelie Menges, fänden es „grundsätzlich begrüßenswert“, dass die SPD-Fraktion Schulhöfe als besonders schützenswert ansehe. Schulhöfe müssten sichere Orte für junge Menschen sein, an denen sie sich aber eben auch frei bewegen können müssten. Statt Kameras schlägt der SPD-Nachwuchs ihren Worten zufolge aber eine stärkere Präsenz von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, auch gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD), vor.

Hintergrund der Juso-Kritik ist ein Vorstoß von SPD und CDU im Rat. Die Stadt Herne, so die Koalitionspartner, sollen prüfen, ob an der Realschule Crange eine Videoüberwachung sowie Radar- und Sensortechnik eingerichtet werden können. Auf diese Weise sollen Drogenhandel und -konsum nach Schulschluss unterbunden sowie die Sicherheit verbessert und weitere Straftaten wie Vandalismus verhindert werden. SPD-Ratsherr Matthias Bluhm nannte die Lage auf dem Schulhof zuletzt „dramatisch“.

