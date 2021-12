Kaltes Kino: Filmwelt Herne muss für zwei Tage schließen

Herne. Seniorenheim, Schule, Polizeirevier – kalt. Die Stadtwerke Herne führen Fernwärme-Arbeiten durch. So viele Gebäude im Zentrum sind ohne Heizung.

Die Filmwelt Herne hat für Dienstag und Mittwoch sämtliche Film-Vorstellungen im Kino am Berliner Platz abgesagt. Der Grund: „Wir sind Fernwärmekunde“, sagt Markus Köther von den Herner Kinobetrieben – aufgrund von Reparaturarbeiten an der Fernwärmeleitung fällt an vielen Adressen in Herne-Mitte die Heizung aus.

Polizei, Finanzamt und Senioren ohne Heizung

Wie die Stadtwerke Herne über Aushänge an Haustüren mitteilte, müsse viele Kundinnen und Kunden von Fernwärme in Herne-Mitte am 7. und 8. Dezember frösteln: an der Sodinger Straße, dem Westring, im Innenstadt-Bereich und Teilen von Baukau.

Die Stadtwerke zählen rund 150 betroffene Häuser – was laut grober Schätzung rund 1000 Haushalten entspreche. Auch bei der Polizei an der Bebelstraße, im Finanzamt, in zwei Seniorenwohnheim, mehreren Schulen und bei „großen gewerblichen Kunden“ falle die Heizung aus. „Mit den Seniorenheimen haben wir frühzeitig Kontakt aufgenommen“, sagt Stadtwerke-Sprecherin Angelika Kurzawa. Manche Einrichtungen würden sich in solchen Fällen mobile Heizzentralen mieten.

Stadtwerke Herne: „Arbeiten laufen bisher nach Plan“

„Es ist ein blöder Zeitpunkt, weil es aktuell sehr frisch ist. Wir können verstehen, dass das für alle Betroffenen lästig ist“, sagt die Sprecherin der Stadtwerke Herne.

Doch die Reparaturarbeiten an der Kreuzung Freiligrathstraße/ Bebelstraße sowie an der Kreuzung Bismarck-Straße/ Sedanstraße/ Kaiserstraße seien unumgänglich. „Die Reparatur ist das geringere Übel. Es ist besser, jetzt schnell und gezielt zu reparieren, statt einen unkontrollierten Ausfall zu riskieren.“ Bislang sollen die Reparaturarbeiten nach Plan laufen.

Die Kinosäle der Filmwelt Herne bleiben vorsichtshalber geschlossen. „Auch ohne zu wissen, ob es in unseren Kinosälen tatsächlich zu kalt wird – das Experiment ist mir nicht geheuer angesichts der aktuellen Außentemperaturen“, so Markus Köther von der Filmwelt Herne.

Filmwelt Herne schließt Kinosäle am Dienstag und Mittwoch

„Unser Anspruch ist es, ein perfektes Kinoerlebnis zu ermöglichen. Das geht nicht im kalten Kinosaal.“ Er hoffe, am Donnerstag, den 9. Dezember, das Kino wieder wie gewohnt öffnen zu können.

Über Facebook gibt die Filmwelt Herne bekannt, online gekaufte Kinotickets würden „automatisch storniert und der entsprechende Betrag gutgeschrieben (auf dem gleichen Weg wie die Tickets gekauft wurden)“. Vor Ort im Herner Kino gekaufte Kinokarten würden gegen Vorlage der Tickets erstattet. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten natürlich sehr“ – so die Filmwelt Herne.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel