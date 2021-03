Junges Paar aus Herne vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Herne. Zwei Jugendliche aus Herne werden seit Samstagnachmittag vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Paares.

Seit Samstagnachmittag, 20. März, wird die 15-jährige Stefanie O. aus Herne vermisst. Wie die Polizei Bochum mitteilt, ist nun auch ihr 16-jähriger Freund, Tim B. als vermisst gemeldet worden.

Die Polizei sucht nach Stefanie O. (15) aus Herne. Foto: Polizei Bochum

Nach Informationen der Polizei haben sich die beiden Jugendlichen zuletzt am Samstagabend (20. März) gegen 19 Uhr an der Göbenstraße in Essen aufgehalten. Nach bisherigem Stand sei davon auszugehen, dass die beiden Schüler zusammen unterwegs sind.

Stefanie O. ist 1,60 Meter groß, schlank und hat dunkelblonde, schulterlange Haare. Sie hatte zuletzt einen roten Pullover an. Tim B. ist 1,83 Meter groß, schlank und hat kurze, blonde Haare. Er trug zuletzt eine blaue Jeans, ein rotes Sweatshirt, eine schwarze Winterjacke und schwarze Nike-Schuhe.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Aufenthaltsort von Tim B. (16). Foto: Polizei Bochum

Wer Stefanie O. und Tim B. gesehen hat oder Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 0234 909-4441 bei der Polizei zu melden. Hinweise können außerdem zur Geschäftszeit an das ermittelnde Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0234 909-4120 oder an jede Polizeidienststelle gerichtet werden.