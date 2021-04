Junge Rotarier kaufen im großen Stil für Herner Tafel ein

Herne. Rotaract, die Jugendorganisation der Rotarier, hilft auch in der Pandemie. Nun haben die Mitglieder Lebensmittel für die Herner Tafel gekauft.

Anderen Menschen helfen, das ist das Herzstück von Rotaract, der Jugendorganisation der Rotarier. Doch dies ist kaum möglich, wenn man Abstand halten muss.

Dennoch wollte die Herner Rotarct-Gruppe in der Pandemie helfen. Und sie fand Möglichkeiten. So ließ sie schon zu Ostern 2020 jedem Bewohner des DRK-Hauses am Flottmannpark einen persönlichen Ostergruß zukommen. Das ganze Jahr über führten sie weitere kleinere kontaktlose Aktionen durch.

Besonders am Herzen liege ihnen die Unterstützung der Herner Tafel, so die jungen Rotarier. Normalerweise hätten sie mit der „Kauf-Eins-Mehr-Aktion“ mindestens zwei Mal jährlich Lebensmittel und Hygieneprodukte für die Tafel gekauft. Da dies in der aktuellen Situation nicht möglich sei, habe man gemeinsam mit dem Rotary Club Herne überlegt, wie man Hilfe leisten könne. Die Ausgangssituation: Neben finanziellen Mitteln fehlt es der Herner Tafel aktuell vor allem an frischen Lebensmitteln. So sei die Entscheidung gefallen, gemeinsam mit dem Rotary Club Herne, noch nicht verwendete Spendengelder des vergangenen Jahres zu nutzen.

Neben Lebensmitteln wurden dringend benötigte Hygieneartikel gekauft

Da für Rotaract jedoch immer auch das Anpacken wichtig sei, sei beschlossen worden, die Tafel auch bei der Beschaffung der Lebensmittel zu unterstützen: Zwei Mitglieder hätten sich auf den Weg zur Metro in Recklinghausen gemacht und in kurzer Zeit fünf große Wagen mit benötigten Artikeln beladen: Neben 50 Säcken Kartoffeln hätten sie kistenweise Obst und Gemüse gekauft. Außerdem sei die Tafel zusätzlich mit dringend benötigten Hygieneartikeln versorgt worden.

Insgesamt seien dank des gemeinsamen Einsatzes des Rotaract-Clubs Herne und Wanne-Eickel sowie des Rotary Clubs Herne Lebensmittel und Hygieneartikel im Wert von etwa 1200 Euro und eine Geldspende in Höhe von 1800 Euro an die Herner Tafel übergeben worden.

Wer zwischen 18 und 30 Jahren alt ist und Rotaract kennenlernen möchte, kann an den monatlichen Zoom-Treffen teilnehmen. Kontakt: herne@rotaract.de.