Junge Hernerin (20) bei Unfall in Castrop schwer verletzt

Herne. Eine 20-jährige Hernerin ist bei einem Unfall in Castrop schwer verletzt worden. Die junge Frau hatte einen kurzen Moment nicht aufgepasst.

Eine 20-jährige Hernerin ist am Samstag, 18. März, bei einem Unfall in Castrop-Rauxel schwer verletzt worden. Die junge Frau wurde so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Die Frau war laut Polizei gegen 15 Uhr auf ein vorausfahrendes Auto eines 21-jährigen Fahrers aus Castrop-Rauxel aufgefahren. Der Mann hatte verkehrsbedingt auf der Fahrbahn halten müssen. Durch die große Wucht des Aufpralls sei sein Auto noch auf ein weiteres, vor ihm stehendes Auto einer 70-jährigen Frau aus Witten aufgeschoben worden.

13.000 Euro Sachschaden bei Unfall in Castrop-Rauxel

Der Unfall ereignete sich auf der Hebewerkstraße in Fahrtrichtung Norden. Sowohl der Wagen der 20-Jährigen, als auch der des 21-Jährigen waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro.

