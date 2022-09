Junge Herner Kreative zeigen beim „Herbert“ ihr Können

Zum elften Mal findet der „Herbert“ am Samstag, 24. September, in den Herner Flottmann-Hallen statt.

Herne. Der „Herbert“ präsentiert wieder Arbeiten von jungen Herner Kulturschaffenden - von Tanz, Theater, Performance bis Poetry Slam und Video.

Herner Kunstschaffende zwischen 14 und 23 Jahren bringen bei der elften Auflage des „Herbert“ am kommenden Samstag, 24. September, wieder ihre Arbeiten auf die Bühne der Flottmann-Hallen.

Ihrer Kreativität können sie beim Jugendkulturpreis freien Lauf lassen: Tanz, Theater, Performance, Poetry Slam, Video und vieles mehr werden zu sehen sein, der Theatersaal wird für den Abend zur einer Galerie für Beiträge aus der Bildenden Kunst umgebaut.

Junge Kreative sollen sich vernetzen können

Wie in jedem Jahr ist der „Herbert“ auch das erste große Projekt für drei junge Leute, die seit September für das Freiwillige Kulturelle Jahr im Kulturbüro und in den Flottmann-Hallen angetreten sind: Helena Sohn, Fee Busacker und Paul Knust. „Wir freuen uns auf interessante Leute und tolle Darbietungen. Vor allem sind wir aufgeregt, am Freitagabend für alle Teilnehmenden das ‚Meet and Eat‘ vorzubereiten“, erzählen sie. Dieser Abend dient vor allem den Teilnehmenden dazu, sich schon mal kennen zu lernen und sich auf den Samstag vorzubereiten.

Am Samstag öffnen sich die Hallen für das Publikum. Der Eintritt ist frei. „Das Wetter spielt mit, und wir freuen uns wieder auf einen unbeschwerten Jugendkulturpreis. Die jungen Kunstschaffenden brauchen endlich wieder eine Bühne und viel Publikum“, so Gabriele Kloke vom Fachbereich Kultur. Der „Herbert“ sei aber nicht nur ein Ort für Kunstpräsentation, sondern auch ein Ort, wo sich junge Kreative vernetzen können.

Publikumspreis ist mit 500 Euro dotiert

Auch die Idee, Talente zu fördern, wird in diesem Jahr wieder eine Rolle spielen. Wie in den vergangenen Jahren vergibt eine Jury Förderpreise in Gesamthöhe von 3000 Euro an einzelne Teilnehmende und Gruppen. Mitglieder der Jury kommen aus der Herner Kunstszene, der Stadtverwaltung, dem Kulturausschuss, der Kulturinitiative und dem Lions Club. Das Publikum hat Mitspracherecht und vergibt an dem Abend live einen mit 500 Euro dotierten Publikumspreis. Wie das geht, kann live auf den sozialen Medien verfolgt werden, zum Beispiel unter @herbertherne auf Instagram.

In diesem Jahr kann das Publikum wieder ohne Einschränkungen die Veranstaltung besuchen. Aktuell besteht keine Masken- oder Abstandspflicht. Da die vergangenen Jahre gezeigt haben, dass der „Herbert“ auch online verfolgt wird, richten die Veranstaltenden wieder einen Live-Stream ein, der ab 16 Uhr unter www.twitch.tv/herbertherne zur Verfügung steht.

16 bis 23 Uhr, der Eintritt ist frei, es ist keine Voranmeldung nötig.

