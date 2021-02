Jugendliche werfen in Herne Schneebälle und Eis auf A 42

Von der Fußgängerbrücke an der Emscherstraße in Herne (Archivfoto) haben Jugendliche Schneebälle und Eis auf die A 42 geworfen.

Die Polizei sucht nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr am Sonntag, 7. Februar, nach Zeugen. Eine Gruppe Jugendlicher soll am vergangenen Sonntagnachmittag von der Fußgängerbrücke Emscherstraße in Herne Schneebälle und Eis auf die A 42 geworfen haben, teilt die Polizei mit.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 29-jähriger Hertener gegen 15.25 Uhr mit seinem Pkw auf der A 42 Richtung Duisburg. Nachdem er die Anschlussstelle Herne-Wanne passiert hatte, fielen Schneebälle und Eis auf die Fahrbahn – ein Eisstück traf dabei unter anderem die Frontscheibe des Fahrzeugs. Dadurch wurde die Motorhaube des Pkw beschädigt, die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt.

Zeugen sahen Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren

Nach ersten Zeugenaussagen befanden sich auf der Fußgängerbrücke fünf bis sechs männliche Personen zwischen zehn und 14 Jahren. Eine der Personen trug eine neongrüne Skihose. Die Jugendlichen verließen die Brücke laut Polizei in Richtung Rökenstraße.

Das Verkehrskommissariat (VK 2) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5293 um Hinweise.

