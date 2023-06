An dieser Herner Grundschule sind Jugendliche am Dienstagabend in die Turnhalle eingebrochen. (Archivbild)

Polizei Jugendliche brechen in Herner Turnhalle ein und randalieren

Herne. Jugendliche brachen am Abend in die Turnhalle einer Herner Grundschule ein. Was sie dort trieben, welche Informationen die Polizei bisher hat.

Mehrere Jugendliche sind am Dienstagabend, 27. Juni, in die Turnhalle der Europaschule in Herne-Eickel eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Zwischen 18 Uhr und 20 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in die Turnhalle der Grundschule, berichtet die Polizei. Die Täter randalierten, brachen einen Spind auf und verteilten diverse Sportgeräte in der Halle.

Ein Zeuge beobachtete anschließend mehrere Jugendliche, die vom Tatort flüchteten. Ob etwas gestohlen worden ist, kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

