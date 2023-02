Wettbewerb „Jugend musiziert“ in Herne: Wer auf den Top-Plätzen landete

Herne. Sie spielen Klavier, Akkordeon, Streichinstrumente und Harfe: Das sind die Top-Platzierten aus Herne beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“.

„Jugend musiziert“ wieder: Beim Regionalwettbewerb hatten die Herner Teilnehmerinnen und Teilnehmer Anfang Februar ein Heimspiel in der städtischen Musikschule. Elf von ihnen landeten am Ende auf Platz 1 oder 2, acht qualifizierten sich für den Landeswettbewerb vom 24. bis 28. März in Münster.

Die zu erreichende Höchstpunktzahl war 25. Zur Altersgruppe II zählen Mädchen und Jungen des Jahrgangs 2011 und 2012, zur Altersgruppe III die Jahrgänge 2009 und 2010. Und so schnitten die Hernerinnen und Herner ab.

Elin Leese mit zwei ersten Plätzen, Vincent Heeren mit der Höchstpunktzahl

Klavier Altersgruppe II: Sonja Knoll 19 Punkte, 2. Preis; Elin Leese, 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb; Awa Niemeyer, 18 Punkte, 2. Preis. Klavier Altersgruppe III: Vincent Heeren 25 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung. Streicher-Ensemble Altersgruppe II: Elin Leese 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung; Louisa Maria Halbach, 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung; Linus Linnebank, 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung; Awa Niemeyer, 20 Punkte, 2. Preis; Onno Niemeyer, 20 Punkte, 2. Preis.

Streicher-Ensemble Altersgruppe III: Frida Sophie Leese 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung. Akkordeon-Kammermusik Altersgruppe II: Munis Lutz Herrmann 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung; Noah Jansen 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung. Harfe Altersgruppe II: Frida Blase 24 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung.

Das Preisträgerkonzert findet am Samstag, 19. Februar um 16.30 Uhr im Anneliese Brost Musikforum Ruhr, Marienplatz 1, in Bochum statt. Der Wettbewerb werde maßgeblich von den Sparkassen Herne und Bochum gefördert, ohne deren Unterstützung er in dieser Form nicht stattfinden könne, betont die Herner Musikschule.

