Jubiläum: Seniorenberatung in Herne wird 50 Jahre alt

Herne. Die Seniorenberatung in Herne wird 50 Jahre alt. Ein großes Fest gibt es coronabedingt nicht – stattdessen gab es kleinere Aktionen.

In diesem Jahr feiert die Seniorenberatung in Herne ihr 50-jähriges Bestehen. Pandemiebedingt wird auf eine große Zusammenkunft verzichtet. Ganz ohne Aktionen wollte der Fachbereich Soziales das Jubiläumsjahr aber nicht ausklingen lassen, teilt die Stadt mit. Am Montag, 11. Oktober, stand das Team der städtischen Beratungsstellen auf der Bahnhofstraße am Infostand für Fragen zur Verfügung, einen Tag später auf der Hauptstraße in Wanne.

1971 erfolgte der Startschuss für die lange Tradition der Beratungen von Seniorinnen und Senioren, Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen. In kleinen Räumlichkeiten an der Mont-Cenis-Straße 32 habe man sich zu den ersten Beratungen getroffen, so die Stadt. Damals noch als Modellprojekt mit einem etwas sperrigen Titel: „Erprobung von stadtteil- und gemeindenahen Beratungs- und Vermittlungsstellen für ältere Menschen und ihre Angehörigen.“ Schon 1977 eröffnete in der vollstationären Pflegeeinrichtung Flora Marzina die zweite Einrichtung. „Längst haben sich die mittlerweile fünf Anlaufstellen zu einem wichtigen Netzwerk entwickelt. Dabei erfolgt die Beratung stets trägerübergreifend, trägerunabhängig und kostenfrei“, heißt es in der Mitteilung.

Corona-Pandemie hat Herner Seniorenberatung vor Herausforderungen gestellt

Die Corona-Pandemie habe die Seniorenberatung ab März 2020 vor besondere Herausforderungen gestellt. Aufgrund des Impffortschritts und der bereits angelaufenen Booster-Impfungen sei die Hoffnung groß, in Kürze wieder verschiedene Sport- und Freizeitaktivitäten ermöglichen zu können.

Die Stadt Herne sei mit ihren fünf Seniorenberatungsstellen als ein zentrales Element der Altenhilfestrukturen gut aufgestellt. Sie unterstützten die ältere Generation dabei, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben zu können. Neben den bisherigen Angeboten wie Sprechstunden und Hausbesuchen seien in Kürze auch digitale Formate geplant. So soll es insbesondere für Angehörige Video-Sprechstunden geben.

Als Beraterinnen aktiv sind aktuell: Sigrun Fidora (Bismarckstraße 98a, Diakonisches Werk, Bezirk Baukau), Mechthild Nijhuis (Langforthstraße 8, Familien- und Krankenpflege, Horsthausen), Eva Schütte-Butz (Harkortstraße 29, DRK, Eickel), Karen Bonkhoff-Müller (Hauptstraße 360, Stadt Herne, Wanne) sowie Julia Heinemann und Cornelia Patz Capelle (Schulstraße 16, Stadt Herne, Bezirk Mitte und Sodingen).

