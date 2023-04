Josef Tränklers Puppenbühne kommt wieder nach Herne

Herne. Josef Tränklers Puppenbühne kommt im Rahmen ihrer Jubiläumstournee auch nach Herne. Bei ihrem Gastspiel bietet sie drei verschiedene Programme.

Josef Tränklers Puppenbühne feiert ihr zehnjähriges Bestehen – und kommt im Rahmen ihrer Jubiläumstournee mit drei verschiedenen Programmen auch nach Herne.

Vom 22. April bis 7. Mai gastiert das nach eigenen Angaben größte Puppentheater in NRW auf der Wiese an der Holsterhauser Straße/Albert-Einstein-Straße (gegenüber BMW Procar). Seit zehn Jahren böte Josef Tränklers Puppenbühne mit viel Liebe zum Detail und den liebevoll gefertigten Handpuppen ein spannendes Puppentheater-Programm, das jeden begeistere und in den Bann ziehe. Mit Geschichten für Kinder ab 2 Jahren werde die Fantasie der Kinder angeregt, da sie in das Geschehen einbezogen und damit ein Teil der Geschichte würden. Diese Geschichten bringt die Puppenbühne mit:

Kasper warnt - Gehe nie mit Fremden mit!

Den Kindern wird spielerisch gezeigt, dass man nicht mit Fremden reden oder gar mitgehen darf. Kasper, Gretel und Seppel wollen mit Großmutter zum Spielplatz. Auf dem Weg lässt sich Gretel von jemand Unbekannten ansprechen und vertraut ihm. Sie geht sogar mit ihm mit. Großmutter informiert sofort die Polizei. Doch so lange will Kasper nicht warten...

Paw Patrol - Rocky rockt

Der Recycling-Hund recycelt einfach alles und zeigt somit den kleinen Besuchern, dass man seinen Müll immer richtig entsorgen sollte.

Der Grüffelo

Der große Wald ist in Gefahr. Da ist es gut, wenn man einen starken Freund hat. Und wenn man keinen hat, muss man sich einen erfinden. So wie die kleine Maus, die jedem, der sie fressen will, mit dem schrecklichen Grüffelo droht. Dabei gibt’s Grüffelo gar nicht. Oder doch?

Termine: Kasper warnt - Gehe nie mit Fremden mit: 22. + 23. April, täglich 16 Uhr( 24. - 26.4. keine Vorstellungen); Paw Patrol: 27. - 30. April, täglich 16 Uhr, Sonntag, 30.4 um 11 und 16 Uhr (1. - 3.5. keine Vorstellungen); Der Grüffelo: 4. - 7. Mai, täglich 16 Uhr, Sonntag, 7.5. um 11 Uhr.

Eintritt: Erwachsene 12 Euro, Kinder 11 Euro. Einlass und Tageskasse 60 Minuten vor Veranstaltungsbeginn, Spieldauer: 60 Minuten, inklusive zehn Minuten Pause: Hotline:0177-5516301; E-Mail: josef.traenkler@yahoo.de

