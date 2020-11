Jetzt geht’s los: Herner Rat und Bezirke nehmen Arbeit auf

Herne. Nach der Wahl ist in Herne vor der Wahl: In den ersten Sitzungen von Rat und Bezirken werden Bürgermeister und Bezirksbürgermeister gekürt.

Gut sieben Wochen nach der Kommunalwahl wird es ernst: Der neue Rat der Stadt konstituiert sich am Dienstag, 3. November, um 16 Uhr. Für die vier Bezirksvertretungen fällt einen Tag später der Startschuss.

Im Mittelpunkt der ersten Ratssitzung - ab 16 Uhr im Kulturzentrum am Willi-Pohlmann-Platz 1 - steht die Wahl der beiden Bürgermeister. Nominiert worden sind bisher Kai Gera (SPD) und die bisherige Bürgermeisterin Andrea Oehler (CDU).

Grußworte von vier Glaubensgemeinschaften

Bereits um 15.30 Uhr gibt es im Kuz-Saal Grußworte von Vertretern der Glaubensgemeinschaften. Es sprechen: Reiner Rimkus (ev. Kirchenkreis), Norbert Walter (kath. Dekanat Emschertal), Ismail Bacanak (Islamische Gemeinschaft Herne 2) und Grigory Rabinovich (Jüdische Gemeinde Bochum-Herne-Hattingen).

Den Reigen der Bezirke eröffnet die Bezirksvertretung Wanne am Mittwoch, 4. November: Die konstituierende Sitzung beginnt um 16 Uhr - coronabedingt nicht im Wanner Rathaus, sondern in der Aula der Schule Drögenkamp, Drögenkamp 10. Auf der Tagesordnung steht die Wahl des Bezirksbürgermeisters und seiner Stellvertreter. Die SPD hat Uwe Purwin als Nachfolger für Ulrich Koch nominiert.

Der Bezirk Eickel tagt am Donnerstag, Donnerstag, 5. November, wie üblich im Bürgersaal des Sud- und Treberhauses, Eickeler Markt 1. Auch hier muss nach dem Wechsel von Martin Kortmann (SPD) in den Rat ein neuer Bezirksbürgermeister gewählt werden. Einziger Kandidat dürfte hier Arnold Plickert (SPD) sein. Die Bezirksvertretungen Sodingen und Herne-Mitte konstituieren sich in der nächsten Woche am Mittwoch bzw. Donnerstag. loc