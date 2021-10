Jazz-Quartett spielt Konzert in den Herner Flottmann-Hallen

Herne. Das Jazz-Quartett um Gitarrist Sebastian Wiemhöfer tritt in den Herner Flottmann-Hallen auf. Das Konzert ist Teil der Reihe „Flottmann’s Jazz“.

Was macht man als Musiker in der Coronazeit? Alte Kontakte pflegen und komponieren. Ungefähr so lasse sich das Projekt von Matthias Beckmann (Trompete), Wilm Flinks (Schlagzeug), Patric Siewert (E-Bass) und Sebastian Wiemhöfer (Gitarre) beschreiben, heißt es in einer Ankündigung. Am Sonntag, 26. Oktober, kommt das Quartett ab 20 Uhr für ein Konzert in die Flottmann-Hallen (Straße des Bohrhammers). Der Auftritt ist Teil der Konzertreihe „Flottmann‘s JazzTime“.

Herne: Musiker kennen sich schon seit dem Studium

Die vier Musiker kennen sich seit ihrem Studium in Holland und haben sich anlässlich des 30-jährigen Geburtstags von Pro Jazz e.V. zusammengefunden. Weil ihr Repertoire Stücke aus der Feder jedes Bandmitglieds beinhalte, werde jeder von ihnen abwechselnd zum Frontmann der Formation. Einige der Stücke stammten aus den vergangenen Wochen, andere hätten ihren Ursprung in anderen Projekten.

Vorverkauf: 10 Euro zzgl. Gebühren, Abendkasse: 15 Euro (ermäßigt 10 Euro). Eintrittskarten sind in Vorverkaufsstellen mit Anbindung an ProTicket erhältlich.

