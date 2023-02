Januarwetter in Herne zeigte sich ziemlich trübe und warm

Herne. Der Januar gestaltete sich in Herne ziemlich trüb und ziemlich warm. Diese Daten hat die Wetterstation der Gesamtschule Mont-Cenis gesammelt.

Auch wenn das Wettergeschehen im Januar als ziemlich warm und sehr trübe einzuschätzen ist: Die Temperaturverläufe entwickelten sich extrem unterschiedlich.

So wie das vorherige Jahr endete, begann es auch an Neujahr mit rekordverdächtig hohen Tagestemperaturen von 16 Grad, und auch nachts sanken die Temperaturen nicht unter zehn Grad. Die Tagestemperaturen verharrten an elf der ersten 14 Tagen im zweistelligen Bereich, auch nachts sanken sie in diesen zwei Wochen nur einmal knapp unter 5 Grad. Dementsprechend war die erste Hälfte des Monats deutlich zu warm. In den restlichen 17 Tagen sanken 11-mal nachts die Temperaturen unter den Gefrierpunkt (elf Frostnächte), tagsüber pendelten sie sich vorwiegend zwischen ein und fünf Grad ein. Am 25. Januar registrierte die Wetterstation der Mont-Cenis-Gesamtschule sogar einen Eistag, an dem tags und nachts die Temperaturen unter null Grad verharrten.

Im Schnitt weniger als eine Stunde Sonne am Tag

Parallel zur Temperaturverteilung entwickelte sich die Niederschlagsverteilung: Von der hohen Gesamtniederschlagsmenge von 130 Litern je Quadratmeter fielen etwa 110 Liter je Quadratmeter in der ersten Monatshälfte, beeinflusst durch mehrere atlantische Tiefs. Danach sorgten die vorwiegend östlichen Winde für ein trocken-kühles, kontinentales Klima, welches auch keinen Schneefall brachte, weil es zu trocken war.

Insgesamt übertraf die monatliche Regenmenge den Vergleichswert der vergangenen 33 Jahre um 50 Prozent, es war auch 1,4 Grad wärmer als sonst. Somit lag die Januartemperatur etwas über der des Vormonats, was selten vorkommt. Da sich die überdurchschnittliche Regenmenge auf 22 Regentage verteilte, statt auf 14, wie zu erwarten gewesen wäre, waren die einzelnen Schauer nicht ergiebiger als sonst. Es regnete nur häufiger. Dies erklärt auch das trübe Wetter: Mit 25,8 Sonnenstunden zeigte sich die Sonne im Durchschnitt weniger als eine Stunde pro Tag, normal wären es fast zwei gewesen.

Die Wetterstation wurde 2011 auf dem Dach der Mont-Cenis-Gesamtschule installiert. Die von ihr ermittelten Daten werden zunächst von Schülerinnen und Schülern der Mont-Cenis-Gesamtschule durch einen Vergleich mit den Durchschnittswerten der Jahre 1990 bis 2020, ermittelt vom Wetteramt in Essen, ausgewertet. Den endgültigen Bericht schreibt Lehrer Joachim Lilei.

