James-Krüss-Schule im Herner Süden wird jetzt abgerissen

Herne. Die James-Krüss-Schule an der Düngelstraße wird zur Zeit abgerissen. Auch am Berliner Platz ist vor einigen Monaten eine Schule verschwunden.

An der Düngelstraße sind die Bagger angerückt: Die James-Krüss-Grundschule wird abgerissen. Wegen abnehmender Schülerzahlen und starken Sanierungsbedarfs war schon zum Schuljahr 2017/18 eine Fusion der Grundschule mit der Grundschule an der Flottmannstraße beschlossen worden. Die daraus entstandene Kolibri-Schule hat an der Jean-Vogel-Straße ihren Sitz. Die Abrissarbeiten werden etwa drei Wochen dauern. Laut Auskunft der Stadt ist das Grundstück eine „Wohnbau-Potenzialfläche“. Die genaue Verwertung müsse aber noch weiter konkretisiert werden.

Keine Wohnbebauung am Berliner Platz

Keine Wohnbebauung soll unterdessen am Berliner Platz die dort abgerissene Grundschule ersetzen, auch eine Nutzung als Einzelhandelsfläche scheide aus, so Stadtsprecher Christoph Hüsken. „Das Grundstück wird von der Stadt als Potenzialfläche für eine hochwertige Nutzung vorgehalten.“ Nach 130 Jahren war der Abriss im Oktober 2019 erfolgt. Die Schule stand seit Sommer 2018 leer. Die Grundschulen am Berliner Platz und an der Schulstraße waren an der Neustraße zu einer neuen Grundschule verschmolzen.