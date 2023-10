Herne. Nach dem Anschlag in Israel setzt die Stadt Herne ein Zeichen und hisst die israelische Flagge am Rathaus. Wie sich OB Frank Dudda dazu äußert.

Aus Solidarität mit den Menschen in Israel hat die Stadt am Rathaus Herne die israelische Flagge gehisst. Die Stadt gedenkt damit der zahlreichen Opfer des Terrorangriffs der islamistischen Hamas.

Das Innenministerium Nordrhein-Westfalen habe es den Kommunen vorgelebt, mit der israelischen Flagge ein Zeichen der Solidarität zu setzen, berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung. „Die Geschehnisse in Israel machen uns fassungslos. Das Leid der Menschen können wir anhand der Nachrichten und Bilder nur erahnen“, erklärt Oberbürgermeister Frank Dudda.

Die Verbrechen an Frauen, Kindern und Männern seien abscheulich. „Wir möchten den Menschen in Israel unser tiefes Mitgefühl ausdrücken“, so der OB.

