Herne. Die Islamische Gemeinde Herne setzt sich gegen Rassismus ein. Mit einer Fotoaktion will sie ihre Solidarität mit Minderheiten zeigen.

Die Islamische Gemeindeaus Herne hat im Rahmen des Förderprogramms Interkultur Ruhr, anlässlich der internationalen Wochen gegen Rassismuseinige Aktionen gestartet. „Um unsere Solidarität mit Minderheiten zu zeigen, rufen wir alle Menschen dazu auf, ein Symbol von den von Rassismus und Diskriminierung betroffenen Gruppen zu tragen und ein Foto davon zu machen“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Zum Beispiel könnten Frauen und Männer, die kein Kopftuch tragen, ein Kopftuch aufsetzen oder einen siebenarmigen Leuchter hochhalten. Möglich sei auch, sich mit entsprechenden Plakaten, wie „100 Prozent Menschenwürde“, „Rassismus tötet“, „Rassismus - nein danke!“ zu fotografieren. „Am Ende der Aktion möchten wir von den Fotos, die uns geschickt werden, eine Fotocollage machen und an Institutionen verschenken“, teilt die Islamische Gemeinde mit.

Alle Teilnehmer bekommen kleine Geschenke

Für die Teilnehmer der Fotoaktion gebe es auch ein paar kleine Geschenke. Ein Hand-Desinfektionsmittel gegen das Virus und Bücher gegen Rassismus. Zu Verfügung stünden folgende Titel: „Rechtsextremismus in Deutschland und Europa“, „ZehnNullNeunzig in Buchenwald“, „Populismus“, „Fakten statt Fälschungen“ und „Argumente gegen Parolen und Populismus, Antisemitismus und Migration“.

Außerdem erhielten Institutionen Plakate über Rassismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit. Alles kosten- und kontaktlos zugeschickt. Die Aktion läuft bis 15. April. Die Fotos können per email an info@ig-ev.de oder per WhatsApp an 01702679898 geschickt werden.