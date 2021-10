Irischer Folkmusiker Andy Irvine kehrt nach Herne zurück

Herne. Der irische Folkmusiker Andy Irvine wird in der Künstlerzeche in Herne auftreten. Es ist sein erster Auftritt seit sieben Jahren in der Stadt.

Eine Irish-Folk-Legende kehrt zurück nach Herne. Andy Irvine, seit fast 50 Jahren eine „Institution in Sachen traditioneller irischer Musik“, tritt am 6. November um 20 Uhr in der Künstlerzeche Unser Fritz auf. Es werde dann auf den Tag genau sieben Jahre her sein, dass Andy Irvine sein letztes Konzert in Herne gegeben habe, heißt es in einer Ankündigung. Damals habe er in der Kult-Kneipe „Die Sonne“ gespielt, wo er auf deinen Tourneen Stammgast war. Nun freue sich der fast 80-Jährige auf die Rückkehr ins Ruhrgebiet.

„Andy Irvine ist eine der einflussreichsten Triebkräfte der neueren irischen Folk-Szene. Er gilt als ideenreicher Arrangeur, der es versteht, traditionelles Material auf neue, frische Art zuzubereiten und ist ein ausgezeichneter Komponist mit ganz besonderen rhythmischen Fähigkeiten“, heißt es in der Ankündigung. „Er spielte überall in Europa, den USA, in Neuseeland und Australien, mit gelegentlichen Besuchen in entfernten Gegenden in Brasilien, Costa Rica und Japan.“

Tickets für das Konzert gibt es im Vorverkauf für 16 Euro unter eventim.de. Verbindliche Vorbestellungen sind auch unter sonne-herne@gmx möglich. An der Abendkasse kosten die Karten 20 Euro.

