Integrationsrat: „Antisemitismus darf keinen Platz finden“

In Herne ist ein Jude von seinem Nachbarn antisemitisch beleidigt worden. Zu dem Vorfall hat sich jetzt der Integrationsratsvorsitzende geäußert.

In Herne ist ein Jude von seinem Nachbarn antisemitisch beleidigt worden. Zu dem Vorfall hat sich jetzt Hernes Integrationsratsvorsitzender Ibrahim Baltaci geäußert: „Wir als Herner Gesellschaft, die immer bunter wird, müssen heute mehr denn je gegen jede Art von Hass, Rassismus und Ausgrenzung geschlossen zusammenhalten. Auch Antisemitismus darf in der Gesellschaft keinen Platz finden und nicht geduldet werden. In meinem Interesse liegt es, die Gesellschaft gezielt gegen jegliche Art von Rassismus zu sensibilisieren.“

„Antisemitismus darf in der Gesellschaft keinen Platz finden“: Integrationsratsvorsitzender Ibrahim Baltaci. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

