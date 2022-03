In Herner Unternehmen werden wieder Betriebsräte gewählt

Herne. Ab 1. März werden in Herner Firmen die Betriebsräte gewählt. Warum Gewerkschaften auch zur Gründung neuer Interessenvertretungen aufrufen.

Betriebsräte können theoretisch in jeder Firma mit mindestens fünf Beschäftigten aufgestellt werden. Doch nicht in jedem Unternehmen nehmen die Angestellten ihr demokratisches Recht wahr. Peter Holtgreve, Herner DGB-Vorsitzender, wirbt deshalb nicht nur für eine rege Beteiligung bei den anstehenden Wahlen, sondern besonders auch für die Neugründung von Betriebsräten.

Gewerkschaften helfen beim komplexen Verfahren der Neugründung

Gewerkschaften und DGB haben dazu etwa Schulungen angeboten. „Und wir hatten viele Teilnehmer, der Bedarf ist hoch. In vielen kleineren Unternehmen wollen die Beschäftigten einen Betriebsrat gründen“, sagt Holtgreve. Für den Gewerkschafter ist das gestiegene Interesse an der Interessenvertretung ein Nebeneffekt von Corona. „Das Selbstverständnis der Beschäftigten kehrt wieder.“ In der Pandemie sei das Gefühl dafür gereift, wie sehr man abhängig sei – eben abhängig beschäftigt – und dass man am wirkungsvollsten als Kollektiv vorgehen könne.

Das Verfahren für eine Neugründung an sich sei komplex. Viele Vorgaben müssten dabei eingehalten werden, um die Betriebsratswahl rechtssicher zu machen. „Wir erleben ständig, dass Gründungen torpediert werden.“ Auch deshalb rät Fatih Ece, Organisationssekretär der DGB Ruhr-Mark, interessierten Arbeiterinnen und Arbeitern, sich eine Gewerkschaft an die Seite zu holen, die die Gründung unterstützt und berät – damit der künftige Betriebsrat nicht an einem kleinen Formfehler scheitert. Denn für einen zweiten Anlauf fehle bei einem solchen „Kraftakt“ oft die Motivation.

Wahlbeteiligung lag in der Vergangenheit bei 70 bis 90 Prozent

Die Vorteile einer Betriebsratsgründung liegen für den Gewerkschafter auf der Hand: „In Betrieben mit starken Räten sind die Mitarbeiter nachweislich zufriedener. Auch die Löhne sind oft höher.“ Denn die Räte überwachen unter anderem die Einhaltung der Tarifverträge. Auch das Unternehmen profitiere. Betriebe mit einer Interessenvertretung der Arbeitenden seien nachweislich innovativer und produktiver. „Gerade in Zeiten der Digitalisierung brauchen wir starke Betriebsräte, die diesen Wandel im Sinne der Beschäftigten mitgestalten.“

Sorge um eine geringe Wahlbeteiligung machen sich die Verantwortlichen nicht. Im Schnitt liege diese zwischen 70 und 90 Prozent, so Holtgreve. Mit der Pandemie sei je nach Betrieb der Wahlkampf digitaler geworden. Ständiger Ansprechpartner, Sozialarbeiter und Chef-Kümmerer sei man als Betriebsrat für die Mitarbeitenden, sagt Holtgreve. Für das Management dagegen ein Verhandlungsführer auf Augenhöhe. Und wenn man das alles ernst nehme, sei es ein knallharter Job. „Denn es geht dabei ja immer um Menschen und deren Existenzen.“

