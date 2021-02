In Herne weiter Störungen im Bus- und Bahnverkehr

Der U-Bahnhof „Rathaus“ in Bochum: Die U35 verkehrte am Sonntag auf ihrem unterirdischen Teil.

Herne. Die Nahverkehrsunternehmen rechnen weiterhin mit eingeschränktem Verkehr von Bus und Bahn. Was fährt, wird kurzfristig entschieden.

Nachdem die Bogestra am Sonntagvormittag in Bochum und Herne die U35-Strecke zwischen Schloß Strünkede und Oskar-Hoffmann-Straße wieder befahren konnte, sollen am Montag Schritt für Schritt Teile weiterer Straßenbahnstrecken wieder befahrbar gemacht und der Busverkehr (zuerst in eingeschränkter Form) wieder aufgenommen. Die Fahrgäste sollten sich darauf einzustellen, dass es auch am Montag, 8. Februar, und wohl weiteren Tagen voraussichtlich nur ein stark begrenztes Angebot von Bussen und Bahnen geben wird. Welche Teile welcher Linien wann wieder befahren werden können, lasse sich im Vorfeld nicht benennen. Informationen zur aktuellen Lage gibt es auf www.bogestra.de im Bereich „Verkehrslage aktuell“ sowie der App „Mutti“.

Auch die HCR informiert auf ihrer Homepage www.hcr-herne.de. „Wann die Fahrzeuge morgen wieder eingesetzt werden, können wir leider erst heute am späten Abend bzw. kurz vor Betriebsbeginn situativ entscheiden“, meldet das Verkehrsunternehmen am späten Sonntagnachmittag. Die HCR hatte am Sonntagvormittag die zunächst eingesetzten Busse in den Betriebshof zurück gerufen.