Corona-Pandemie Impfzentrum in Herne: Über 80-Jährige erhalten in Kürze Post

Herne. Menschen, die 80 oder älter sind, sollen ab Februar in den Impfzentren geimpft werden. Die Herner erhalten bald Post von der Stadt.

"Wann bin ich endlich an der Reihe?" Diese Frage stellen sich die Seniorinnen und Senioren in Herne, die 80 Jahre oder älter sind, schon seit Wochen. Denn neben Pflegeheimbewohnern und deren Pflegekräften stehen auch sie ganz oben auf der Liste derjenigen, die möglichst schnell geimpft werden sollen. Nun gibt es endlich Neuigkeiten.

Die Stadt Herne rechnet damit, dass alle Hernerinnen und Herner, die über 80 sind und nicht in einem Seniorenheim wohnen, in Kürze Post erhalten. Anfang Februar, so NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), sollen die Impfzentren in Nordrhein-Westfalen öffnen.

Stadt Herne wartet auf Post vom Land

Derzeit wartet die Stadt Herne aber noch auf ein Musterschreiben vom Land Nordrhein-Westfalen, das sie anschließend – ergänzt um die entsprechenden örtlichen Angaben – an die rund 12.000 Impfberechtigten über 80 Jahre in Herne verschickt. Die Stadt, so Sprecher Christoph Hüsken, rechnet noch in dieser Woche mit Post vom Land.

In dem Brief, den die Hernerinnen und Herner dann erhalten, stehen alle wichtigen Informationen zum Impfzentrum im Gysenbergpark. Die Terminvergabe erfolgt anschließend entweder online oder telefonisch über die Hotline 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung. Dort sollen dann jeden Tag von 8 bis 22 Uhr etwa 800 Mitarbeiter die Anrufe entgegennehmen und Termine verteilen.

Nicht alle Senioren erhalten sofort einen Impftermin

"Das heißt aber nicht, dass dann auch alle über 80-Jährigen sofort einen Termin im Impfzentrum erhalten", sagt Vanessa Pudlo, Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen Lippe (KVWL). Denn der Impfstoff sei noch immer begrenzt. Wie viele Termine direkt zu Beginn vergeben werden können, hänge daher auch von den dann zur Verfügung stehenden Impfdosen ab.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

"Wir rechnen zu Beginn nicht mit einer vollen Auslastung des Impfzentrums", so Pudlo. Stattdessen werde man "in einem kleineren Umfang starten und nach und nach immer mehr Impfstraßen öffnen". Insgesamt gibt es im Impfzentrum in Herne vier Impfstraßen, die jeweils von einem Arzt und ein bis zwei medizinischen Fachkräften der Kassenärztlichen Vereinigung betreut werden sollen. Das Zentrum ist unter Volllast auf maximal 600 bis 800 Personen pro Tag ausgelegt und wird täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein.

Mitarbeiter des DRK unterstützen medizinisches Personal

Rund 40 Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die extra für das Impfzentrum eingestellt wurden, unterstützen das medizinische Personal und übernehmen zum Beispiel die Registrierung am Eingang. „Die Helfer kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen", sagt Jennifer Metzlaff vom DRK Herne und Wanne-Eickel. Von der Verwaltungskraft, über den Logistiker bis hin zur Krankenpflegerin sei alles mit dabei.

Viele der Mitarbeiter könnten ihrer eigentlichen Beschäftigung derzeit nicht nachgehen, etwa weil sie keinen Job finden, in Kurzarbeit sind oder ihr selbstständig geführtes Geschäft nicht öffnen dürfen. Metzlaff: "Viele wollen aber auch einfach etwas Sinnvolles tun und einen Beitrag dazu leisten, dass wir diese Pandemie so schnell wie möglich überstehen."

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.