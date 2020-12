Coronavirus Impfzentrum in Herne: Alles Wichtige zur Corona-Impfung

Herne. 600 Menschen sollen täglich im Impfzentrum Herne gegen Corona geimpft werden. Hier alle wichtigen Infos rund um die Corona-Impfung in Herne.

Vor Weihnachten soll das Impfzentrum Herne fertig sein. Aktuell finden dort die letzten Arbeiten statt. Sobald der Impfstoff da ist, sollen dort die Impfungen starten. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um das Impfzentrum in Herne und die Corona-Impfung. Das müssen Sie jetzt wissen:

Wo entsteht das Impfzentrum für Herne?

Das Impfzentrum entsteht in der Dreifachturnhalle am Revierpark Gysenberg (Adresse: Am Revierpark), zwischen Eishalle und Revierpark-Verwaltung.

Kann ich mit dem Bus oder der Bahn zum Impfzentrum kommen? Gibt es Parkplätze?

Die nächste Haltestelle lautet Gysenberghalle (Linie 324). Alternativ fahren auch die Busse der Linien 321 (Haltestelle Am Revierpark) und 323 (Haltestelle Tierpark Gysenberg) in die nähere Umgebung des Impfzentrums. Parkplätze gibt es ausreichend direkt vor der Tür auf dem Parkplatz für die Eishalle.

Wann ist das Impfzentrum geöffnet?

Das Impfzentrum soll nach derzeitigen Planungen täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein, sagt die Stadt Herne.

Corona-Impfung in Herne: Wer wird zuerst geimpft?

Nach aktuellem Stand nur Menschen über 80 Jahre.

Wie melde ich mich zur Impfung an und was muss ich mitbringen?

Für Besucher gibt es keinen Zugang ohne Terminvereinbarung, heißt es im Rathaus. Aktuell werde ein Terminmanagementsystem erarbeitet, viele Einzelheiten seien aber noch offen. Sobald das Vorgehen im Detail geklärt sei, würden die Bürger informiert. Wichtig: Im Moment würden noch keine Termine vergeben. Die Bürger sollen ihre elektronische Gesundheitskarte, die Terminbestätigung und den Impfpass mitbringen.

Corona-Impfung: Was mache ich, wenn ich mich krank fühle?

Wie bei jeder Impfung sollte der Bürger, der geimpft werden soll, nicht aktuell erkrankt sein. Erkrankte Personen müssen einen neuen Termin vereinbaren, so die Stadt.

Wie viele Menschen werden in Herne täglich geimpft?

Abhängig von der Verfügbarkeit des Impfstoffes können laut Rathaus voraussichtlich bis zu 600 Menschen, die zum prioritären Personenkreis gehören, täglich im Impfzentrum geimpft werden. Hinzu kämen Impfungen in Heimen und Krankenhäusern sowie perspektivisch auch bei niedergelassenen Ärzten, sobald genug Impfstoff zur Verfügung steht. Bis es soweit ist, wird es allerdings noch dauern.

Wie lange dauert die Corona-Impfung?

Eine Impfung selber dauert nur wenige Sekunden. Insgesamt wird der Aufenthalt im Impfzentrum laut Stadt in gut 45 Minuten abzuschließen sein.

Welchen Impfstoff gibt es in Herne?

In der ersten Phase dürfte in Herne auch der Impfstoff der Firma Pfizer/Biontech zum Einsatz kommen.

Wer führt die Impfung durch?

Ärzte beziehungsweise medizinisches Fachpersonal.

Wo melde ich mich, wenn ich als Helfer im Impfzentrum mitmachen möchte?

Informationen gibt es auf der Homepage des DRK Herne und Wanne-Eickel. Für Bewerbungen kann die E-Mail-Adresse bewerbung@drk-herne.de genutzt werden. Wenn Ärzte und medizinisches Fachpersonal sich bewerben wollen, nutzen diese diese Seite.

Kann ich mich bei meinem Hausarzt in Herne gegen Corona impfen lassen?

Sobald der Impfstoff beziehungsweise weitere Impfstoffe in ausreichenden Mengen eine weitere Verbreitung erfahre, sei auch mit Impfungen bei niedergelassenen Ärzten zu rechnen, so die Stadt. Dies werde voraussichtlich nicht mehr im ersten Quartal 2021 der Fall sein.

Wo kann ich mich bei der Stadt über die Corona-Impfung informieren?

Auf den Seiten der Stadt Herne und der Kassenärztlichen Vereinigung.

