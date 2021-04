Impfterminvergabe für 79-jährige Herner beginnt am 6. April

Im Impfzentrum am Revierpark Gysenberg sind jetzt alle vier Impfstraßen in Betrieb.

Die Terminvergabe für die Impfungen der 79-Jährigen soll wie geplant am Dienstag, 6. April, beginnen. Das hat der Krisenstab der Stadt Herne mitgeteilt.

Die berechtigten Personen seien von der Stadt angeschrieben worden und über die Möglichkeiten zur Terminvereinbarung informiert worden. Impfbeginn für diese Gruppe mit Biontech im Herner Impfzentrum ist Freitag, 9. April. Für diese Personengruppe hätten sich durch die Dynamik im Impfgeschehen der vergangenen Tage keine wesentlichen Änderungen ergeben.

Eine Terminvergabe für Impfungen mit Astrazeneca für Personen im Alter ab 60 Jahren ist von Samstag, 3. April (9 Uhr), bis Montag, 5. April (22 Uhr), über die Kassenärztliche Vereinigung möglich. Hier soll bevorzugt online unter www.116117.de die Terminvereinbarung erfolgen. Aufgrund des zu erwartenden Online-Andrangs, könne es hier zu Kapazitätsproblemen kommen. Die Impftermine werden zwischen dem 4. und dem 14. April liegen.

Alle vier Impfstraßen sind jetzt in Betrieb

Im Zuge der Ausweitung der Impfungen sind im Impfzentrum nun alle vier Impfstraßen in Betrieb. Zur Entlastung des Wartebereichs und des Nachbeobachtungsbereichs werden außerhalb der Halle Zelte aufgestellt. Die für das Impfzentrum vorgehaltenen Parkflächen werden ausgeweitet, um der höheren Zahl der zu impfenden Personen Rechnung zu tragen.

Personen, bei denen aufgrund einer Vorerkrankung ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht, können aktuell noch mit hoher Priorität im Herner Impfzentrum geimpft werden. Für die Impfung wird ein ärztliches Attest benötigt, in dem die Impfberechtigung bescheinigt wird. Das Attest ist dem Fachbereich Gesundheitsmanagement der Stadt Herne vorab einzureichen. Die Anträge können online unter www.herne.de/impfpriorisierung gestellt werden. Nach Prüfung erfolgt eine Terminvereinbarung durch die Stadt Herne. Ab Dienstag, 6. April, werden die Arztpraxen in die Impfkampagne involviert. In den Praxen sollen vorrangig Personen mit Vorerkrankungen geimpft werden, nur in Ausnahmefällen sollen Impfungen von Vorerkrankten noch im Impfzentrum erfolgen.