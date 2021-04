Auch wenn sich die Parteien offenbar weitgehend einig sind in ihrer Position zur Eindämmung der Plakatflut vor Wahlen, so spricht ihr Handeln in der Vergangenheit bisweilen eine andere Sprache: Immer wieder gab es Streit um Zeitpunkt und Ausmaß der Plakatierung.

Bei der Kommunalwahl 2020 standen insbesondere die Grünen in der Kritik, weil sie vor dem von der Stadt vorgegebenen Starttermin in Herne plakatierten.