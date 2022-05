IT NRW Immer mehr Ausländerinnen und Ausländer leben in Herne

Herne. Die Zahl der Ausländer ist in Herne im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Vor allem aus der Türkei und Syrien kommen viele Menschen.

Die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer in Herne ist leicht gestiegen. 32.355 von ihnen lebten zum Stichtag 31. Dezember 2021 in der Stadt. Das geht aus den Zahlen hervor, die IT NRW als statistisches Landesamt veröffentlicht hat. Ende 2020 waren es 31.580 Ausländer. Für die Statistik hat IT NRW nur Menschen berücksichtigt, die ausschließlich eine ausländische Staatsbürgerschaft besitzen und seit mindestens drei Monaten in Deutschland leben.

Die meisten von ihnen kommen weiterhin aus der Türkei nach Herne. 9495 türkische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger lebten zum Stichtag in Herne, 2020 waren es 9580. Somit kommen fast die Hälfte der europäischen Ausländerinnen und Ausländer aus der Türkei – insgesamt sind es 21.425 Menschen, die aus europäischen Ländern in die Stadt gekommen sind.

Auch aus Asien kommen weiterhin viele Menschen nach Herne. Syrien steht erneut an der Spitze der asiatischen Länder mit 6640 Menschen. 2020 waren es 6080, die Zahl ist also leicht gestiegen. Zum Vergleich: Die nächstgrößere Gruppe aus Asien sind Menschen aus dem Irak. 320 lebten zum Stichtag hier. 220 Menschen aus Afghanistan stellen die drittgrößte Gruppe aus Asien.

Vor dem Angriff auf die Ukraine lebten 170 Ukrainerinnen und Ukrainer in Herne

Aus Afrika migrierten laut Statistik 1685 Menschen. Die meisten von ihnen stammen aus Marokko (610), Nigeria (215) und Tunesien (100). Die Zahl der Amerikaner in Herne liegt laut Statistik bei 145. Gerade einmal fünf Menschen stammen aus Australien oder Ozeanien, so IT NRW. Das sind genauso viele wie im vergangenen Jahr. In einigen Fällen lässt sich die Staatsangehörigkeit aber auch gar nicht feststellen. 345 Menschen, die in Herne leben, gelten laut der Statistik als staatenlos beziehungsweise lässt sich die Staatsangehörigkeit nicht ohne Weiteres feststellen.

Allerdings dürfte sich die Statistik in den nächsten Monaten noch verschieben. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind viele Menschen aus der Ukraine auf der Flucht und kommen auch nach Herne. Zum Stichtag – vor Kriegsausbruch – lebten 170 Ukrainerinnen und Ukrainer in Herne.

