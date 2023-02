Im Herner Supermarkt steigt das Vorspiel zum Super Bowl

In den USA steigt am Sonntag das Finale im Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles. Einblicke in diese inzwischen auch in Deutschland sehr populäre Sportart gibt es in einem Herner Supermarkt.

Herne. Der Super Bowl steigt am Sonntag in den USA. Bereits einen Tag zuvor dreht sich in einem Herner Supermarkt alles um American Football.

Das Vorspiel zum Super Bowl steigt am Samstag, 11. Februar, in einem Herner Supermarkt: Einen Tag vor dem Amercian-Football-Finale in den USA zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles gibt es bei Edeka Kröger an der Castroper Straße 373 in Holthausen Einblicke in diese auch in Deutschland immer populärer werdende Sportart.

So präsentieren sich die Gelsenkirchen Devils - hier der rote Teufel Mike Opretzka – auf dem Spielfeld. Am Samstag ist das Team bei Edeka Kröger zu Gast. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Zu Gast sind zahlreiche Akteure der Gelsenkirchen Devils und ihr Headcoach Bastian Grundmann, der mit Supermarkt-Chefin Melanie Kröger auch die Idee zu dieser ungewöhnlichen Aktion hatte. Von 12 bis 14 Uhr wollen Grundmann & Co. ihren Verein und ihre Sportart vorstellen und Fotos mit Interessierten machen. Im Gepäck haben sie Original-Football-Monturen zum Anprobieren.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Ukrainische Autos brennen in Herne: Gezielter Anschlag?

Telenotarzt soll bald per Video ferngesteuert Leben retten

Dritte Herner Anlaufstelle in Herne: Oase eröffnet Mittagstisch für Kinder

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel