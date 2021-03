Herne. Im Herner Shamrockpark entsteht ein neues Rechenzentrum. Dabei arbeitet die Fakt AG als Eigentümerin mit der Dokom21 aus Dortmund zusammen.

Im Shamrockpark wird ein Rechenzentrum mit einer Fläche von 900 Quadratmetern entstehen. Die Fakt AG als Eigentümerin des Shamrockparks und der regionale Telekommunikationsdienstleister Dokom21 mit Sitz in Dortmund vereinbarten eine entsprechende Kooperation. Das teilten beide Unternehmen mit.

Die Fakt AG stellt die Rechenzentrumsfläche und die Gebäudeinfrastruktur zur Verfügung. In der Vergangenheit wurde in den Räumen bereits ein Rechenzentrum betrieben. Der Standort wird in den nächsten Monaten umfangreich modernisiert.

Nachfrage nach Rechenzentrums-Dienstleistungen steigt

„Die Nachfrage nach Rechenzentrums-Dienstleistungen steigt weiter: Aufgrund des rasant zunehmenden Datenwachstums und der immer komplexer werdenden IT-Infrastruktur entscheiden sich viele Unternehmen für die sichere Auslagerung ihrer Systeme in unsere Rechenzentren“, so Dokom21-Geschäftsführer Jörg Figura.

Das Rechenzentrum werde über redundante Glasfaseranbindungen in Multicarrierstrategie angeschlossen. Dadurch sei eine Hochverfügbarkeit von 99,9 Prozent sichergestellt. Das Rechenzentrum werde mit einem hochmodernen Sicherheits- und Brandschutzsystem, redundanter Stromversorgung, energieeffizienter Kühlung und einer leistungsstarken Anbindung an die großen Internetknotenpunkte.

„Das neue Rechenzentrum im Shamrockpark bedeutet nicht nur eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts Herne, sondern es wird positive Auswirkungen für Unternehmen im gesamten Ruhrgebiet haben“, so Hubert Schulte-Kemper, Vorstandsvorsitzender und Unternehmensgründer der FAKT AG.