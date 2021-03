Im Herner Rechenzentrum hat die dritte Ausbaustufe begonnen

Herne. Im Rechenzentrum der Stadtwerke Herne am Grenzweg haben die Arbeiten an der dritten Ausbaustufe begonnen. Nun wurde die Kühlung installiert.

Im Rechenzentrum der Stadtwerke Herne am Grenzweg haben die Arbeiten an der dritten Ausbaustufe begonnen. Das hat die Telekom Mittleres Ruhrgebiet (TMR) mitgeteilt, die das Rechenzentrum betreibt.

Während innen das effiziente Kalt-Warmgang-Konzept mit natürlicher Luftkühlung aufgebaut werde, sei die unterstützende Freikühlungsanlage auf dem Dach installiert worden. Bereits im April soll das letzte Drittel des hochsicheren Gebäudes an die Mieterin TMR übergeben werden.

Nachfrage ist durch die Corona-Pandemie nochmals angestiegen

„Die Corona-Krise hat der Digitalisierung einen enormen Schub gegeben“, so Patrick Helmes, Geschäftsführer der TMR. „Die ohnehin hohe Nachfrage nach sicherer IT-Unterbringung auf den über 1000 Quadratmetern Technikfläche hat in den vergangenen Monaten nochmals angezogen, so dass die zweite Ausbaustufe schon fast komplett vermarktet ist.“

Ende 2015 war das Herner Rechenzentrum in Betrieb gegangen. Es verfügt über einen schnellen Anschluss an das Glasfasernetz der Stadtwerke, eine doppelt ausgelegte, unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Notstromaggregaten, die auch bei voller Auslastung einen Weiterbetrieb für 48 Stunden sichern.

Ulrich Koch, Vorstand der Stadtwerke: „Von zuverlässigen und leistungsfähigen Datenströmen profitieren alle Herner Bürger.“ Dabei habe man immer einen möglichst geringen Energieverbrauch im Auge und nutze für das Rechenzentrum Ökostrom.