Illegales Autorennen: Polizei schnappt Herner Porsche-Fahrer

Herne/Dortmund. Die Polizei hat einen Porsche-Fahrer aus Herne geschnappt, der sich kurz vor Mitternacht mit einem Mercedes-Fahrer ein Rennen geliefert hat.

Kurz vor Mitternacht hat sich ein Mann (33) aus Herne am Dienstag, 21. März, in Dortmund an einem illegalen Autorennen beteiligt. Fahrzeug und Führerschein sind erst mal weg.

Wie die Polizei berichtet, riefen Zeugen des Autorennens gegen 23.45 Uhr die Beamten und zeigten ihnen ein Video. Darauf war zu sehen, wie ein Porsche und ein Mercedes auf dem Wallring in Dortmund immer wieder stark beschleunigten und andere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer knapp umfuhren. Immerhin: Vor roten Ampeln machten sie Halt. Das Ganze sei „blöd für die Fahrer“ ausgegangen, so eine Polizeisprecherin. Denn: Kurz darauf schnappten die Beamten die beiden Beteiligten – zunächst den Porsche-Fahrer, einen 33-Jährigen aus Herne, dann seinen Kontrahenten im Mercedes, einen 35-Jährigen aus Werne.

+++ Blaulicht in Herne – Lesen Sie auch:

Wie herauskam, war der Herner in einem geliehenen Auto unterwegs. Das stellte die Polizei sicher, ebenso das Handy des Herners und das seiner Beifahrerin. Den Mercedes-Fahrer trafen die gleichen Maßnahmen. Die beiden Fahrzeugführer, so die Polizei abschließend, erwartet nun eine Anzeige. Ob sie ihren Führerschein so schnell wiederbekommen, entscheidet ein Richter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel