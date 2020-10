Illegal auf Herner Baustelle: Zoll stellt flüchtenden Mann

Der Zoll hat eine Baustelle in Herne kontrolliert und dort einen Arbeiter erwischt, der sich illegal in Deutschland aufhält (Themenbild).

Herne. Der Zoll hat auf einer Baustelle in Herne einen Mann erwischt, der sich in Deutschland illegal aufhält und arbeitete. Er versuchte zu flüchten.

Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Dortmund haben auf einer Baustelle in Herne einen Mann erwischt, der weder in Deutschland leben noch arbeiten durfte.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, versuchte der Bauarbeiter bei der Kontrolle am Montag zu fliehen. Er wurde von den Zöllnern gefasst. Ohne gültigen Aufenthaltstitel darf er sich in Deutschland nicht aufhalten, erst recht nicht arbeiten, heißt es. Gegen ihn läuft deshalb ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf illegalen Aufenthalt. Mit Hilfe eines Dolmetschers wurde der Mann vernommen und danach der Ausländerbehörde übergeben. Dort wird über seinen weiteren Verbleib entschieden.

Herne: Arbeitgeber droht Haftstrafe oder Bußgeld

Der Arbeitgeber kann laut Polizei wegen Beihilfe zum illegalen Aufenthalt zu einer Haftstrafe von bis zehn Jahren oder zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt werden. Wegen der illegalen Beschäftigung von Ausländern kann der Zoll Bußgelder bis 500.000 Euro verhängen.

„Die illegale Beschäftigung von Ausländern ist nur eine von vielen Formen der Schwarzarbeit“, sagt Nicolai Prowe, Sprecher des zuständigen Hauptzollamts Dortmund. Er fügt an: „Schwarzarbeit vernichtet dauerhaft legale Arbeitsplätze, erhöht die Arbeitslosigkeit und schädigt legal arbeitende Unternehmen.“ Deswegen sei der Zoll tagtäglich im Einsatz - „zum Schutz der Bürger und der legalen Arbeitsplätze“.