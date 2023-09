Bilder von Grace Jones (li.), Amy Winehouse und weiteren Ikonen vor allem aus der Rock- und Pop-Szene sind in einer Ausstellung in einem Herner Friseursalon zu sehen.

Herne. Wer Grace Jones, Mick Jagger und andere Stars sehen möchte, kann dies in einem Herner Friseursalon tun. Welche DJ-Legende dort Bilder ausstellt.

„Icons 2.0“ hieß im Frühjahr 2022 eine viel beachtete Ausstellung von Ralf Odermann im Herner Friseursalon Schnittpunkt mit Bildern unter anderem von Prince, Keith Richards oder Gert Fröbe. Am Sonntag, 17. September, feiert der Bochumer die Rückkehr in den Baukauer Salon von Kultur-Friseur Rolf Buchwalds – mit einem guten Dutzend neuer Ikonen im Gepäck.

+++ Ralf Odermanns erste Ausstellung: DJ-Legende setzt Ikonen in Szene +++

Diesmal werden unter anderem Porträts von Rock- und Pop-Größen wie Grace Jones, Mick Jagger und Amy Wínehouse oder auch Autor Charles Bukowski für rund zwei Monate während der Öffnungszeiten zu sehen sein. Der Bezug zur Musik kommt nicht von ungefähr: Seinen legendären Ruf als DJ begründete Odermann (64) in den 80er- und 90er-Jahren in den weit übers Ruhrgebiet hinaus bekannten Bochumer Clubs „Logo“ und „Planet“.

Ralf Odermann im April 2022 in seinem Bochumer Atelier. Ab Sonntag, 17. September, stellt er zum zweiten Mal in seiner Heimatstadt Herne aus. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Premiere als bildender Künstler feierte der Autodidakt 2018 mit einer Ausstellung in der Bochumer „Sold Out Gallery“, damals noch mit digital erstellen Grafiken. Den Schritt von der Digitaltechnik zur Acrylmalerei vollzog er 2020 im Kelleratelier seines Hinterhof-Hauses in Bochum-Mitte. Für Odermann ist es am Sonntag in doppelter Hinsicht eine Rückkehr, denn: Er ist in Herne geboren und aufgewachsen.

Die Ausstellung „Icons“ wird am Sonntag, 17. September, um 18 Uhr im Salon Schnittpunkt an der Forellstraße 46a eröffnet. Der Eintritt ist frei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel