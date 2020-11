Das Oberverwaltungsgericht NRW hat entschieden, dass die Einzelhändler nicht an allen Adventssonntagen öffnen dürfen. Verdi hatte gegen den Erlass des Landes eine Normenkontrollklage angestrengt. In Herne sorgt das für große Enttäuschung.

„Das ist in der jetzigen Zeit ein echter Rückschlag für die Bemühungen um die Belebung und Stabilisierung der Innenstädte“, so Norbert Menzel, Chef der IG Herne City . Er hatte dafür plädiert, dass die Händler in der Herner Innenstadt am 6. und 20. Dezember gemeinsam öffnen. Man wisse zwar nicht, ob es was gebracht hätte, doch für Menzel wäre es einen Versuch wert gewesen.

Nun bleiben nur andere Instrumente, um den Umsatz anzukurbeln. Zum Beispiel die Gutscheinaktion mit den „Herner Talern“ , die die IG Herne City am Montag vorgestellt hatte. Eine andere Initiative ist die Plattform „Localstar“ des Herner Unternehmens Intalogy, mit der Geschäfte - kostenlos - in wenigen Minuten ihren eigenen Webshop bauen können.

Auch das Möbelhaus Zurbrüggen hatte Pläne für offene Sonntage: der 29. November und der 13. Dezember seien in Frage gekommen, so Geschäftsführer Christian Zurbrüggen. Dass das Gericht nun das Land in die Schranken gewiesen habe, müsse man akzeptieren. Dem Möbelhandel ginge es den Umständen entsprechend noch gut. Schade sei das Urteil für die Innenstädte, denn sie hätten nun eine Gelegenheit weniger, um verloren gegangene Umsätze wenigstens ansatzweise aufzuholen.

Jens Rohlfing, der mit der Werbegemeinschaft Wanne-Mitte mehrfach von Klagen durch Verdi betroffen war, sieht den schwarzen Peter bei der Gewerkschaft: „Verdi ist scheinbar jedes Mittel recht, um verkaufsoffene Sonntage zu kippen.“