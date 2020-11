Ideen für Wanne-Mitte gesucht: Kreative können sich bewerben

Künstler und Kreative sollen sich im Herzen Wannes auf die Suche nach vielversprechenden Orten machen und sie im Frühjahr mit kleinen Aktionen bespielen. Das ist die Idee eines Projekts, für das die Herner Agentur Go Between jetzt den Zuschlag bekommen hat. Unter dem Titel „#heimatruhr - Kreativität gestaltet Räume“ hatte das NRW-Heimatministerium einen Förderaufruf gestartet. Von 300 Bewerbungen setzten sich 20 durch - die Herner ist eine von ihnen.

Das Kreativquartier Hallenbad an der Heinestraße ist bereits ein Treffpunkt für Künstler und Kreative. Foto: Barbara Zabka / FFS

Orte mit Potenzial

„Freiraumluxus für Kreative“: Dieser Titel will erklärt werden. Stefanie Thomczyk, Inhaberin der Agentur und der Kopf hinter der Projektidee, spricht von „Möglichkeitsräumen“: Gemeint sind Orte, die das „Potenzial für eine nachhaltige kreative oder künstlerische Nutzung in Wanne-Mitte“ haben. Das können Plätze sein wie der Kirchplatz vor der Wanner Christuskirche, Straßenzüge, aber auch Innenräume wie ein Ladenlokal oder sogar eine Stadtbibliothek.

Stefanie Thomczyk kann sich auf der Hauptstraße und in ihren Nebenstraßen vieles vorstellen: Pflastermalerei auf dem Buschmannshof, Operngesang in der Mozartstraße, Baumscheibenbepflanzung in der Fußgängerzone, ein Pop-Up-Stand oder ein Upcycling-Workshop vor einem Ladenlokal-Leerstand. Aktionen also, die im Stadtteil kleine farbige Akzente setzen. Und zwar nicht nur für die Dauer des Projekts, sondern nachhaltig. Die einmal entdeckten Orte sollen danach weiterentwickelt werden. Partnerin des Projekts ist die Herner Wirtschaftsförderung Herne.Business. Die Vision: Die Wanner City soll zu einem „lebendigen Quartier“ werden, was sich auch in das Stadtentwicklungsprogramm „Wanne2020plus“ fügt.

Künstler sollen etwas in Wanne bewegen wollen

Gesucht werden nun Künstlerinnen und Künstler oder anderweitig Kreative, die sich mit einer Einzelaktion einbringen wollen. Etwa 15 solcher Aktionen sollen im Frühjahr 2021 stattfinden. Ein Gremium wählt aus den Bewerbungen aus. Wichtig ist Stefanie Thomczyk dabei, dass die Aktionen für jeden zugänglich sind und dass die Bürgerinnen und Bürger eingebunden werden. Die beteiligten Künstler sollten ihrerseits ein Interesse mitbringen, „etwas im Kreativ.Quartier Wanne zu bewegen“ und nach der Präsentation im Stadtteil aktiv zu bleiben. Die Aktionen werden mit 300 bis 500 Euro honoriert, was in der Coronakrise die Künstler freuen dürfte.

Mehr Infos und Bewerbung ab sofort bis 15. Januar auf www.freiraumluxus.jimdosite.com.