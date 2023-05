Aktionstag „IDAHOBIT“ in Herne: Was hinter der Aktion steckt

Herne. Aktion in Herne: Der 17. Mai ist „IDAHOBIT“. Das Rathaus setzt ein Zeichen und hisst eine Flagge. Was die Stadt ablehnt – und wofür sie steht.

IDAHOBIT – das steht für Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit. Dieser Tag wird an diesem Mittwoch, 17. Mai, begangen. Zu diesem Aktionstag hat die Stadt Herne auf dem Herner Rathaus die Regenbogenfahne gehisst.

Lesen Sie auch:Diversität – Nur ein herner hat das dritte Geschlecht gewählt

Trotz fortschreitender gesellschaftlicher Gleichstellung seien queere Menschen häufig von Diskriminierung, Hass und Gewalt betroffen, heißt es bei der Stadt Herne. Sie betont zugleich, dass sie jede Art von Ausgrenzung und Gewalt ausdrücklich ablehne: „Aus Hass verübte Gewalttaten gegen Transpersonen oder Menschen, die nicht heterosexuell sind, werden auf das Schärfste verurteilt“, heißt es in einer Mitteilung. Aus diesem Grund sei auch die Regenbogenfahne am Rathaus gehisst worden. Herne stehe für eine vielfältige, bunte Gesellschaft, in der alle Menschen so leben und lieben dürften, wie sie möchten, so das Rathaus weiter.

Zum Hintergrund dieses Tages: Am 17. Mai 1990 habe die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität als Diagnose aus dem Verzeichnis psychischer Krankheiten gestrichen. Darum werde seit 2005 der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit jährlich am 17. Mai als Aktionstag begangen – um so auf die immer noch bestehende Diskriminierung von Menschen, deren sexuelle Orientierung nicht heterosexuell ist oder deren Geschlechtsidentität nicht (ausschließlich) männlich oder weiblich ist, aufmerksam zu machen.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel