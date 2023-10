Herne. Während die Polizei gerade nach einem Einbrecher suchte, gestand ein vorbeifahrender Radfahrer ein Verbrechen. Wie es zu dem kuriosen Fall kam.

Eigentlich fahndeten die Polizeibeamten gerade nach einem Einbrecher - doch als ein zufällig vorbeikommender Radfahrer (41, aus Herne) die vielen Polizisten sah, gestand er ein Verbrechen, von dem die Beamten noch gar nichts wussten.

Am frühen Dienstagmorgen, 17. Oktober, ging laut Polizei gegen 0.30 Uhr ein Notruf bei der Polizei ein. Eine Anwohnerin der Wilhelmstraße in Wanne meldete, dass ein Einbrecher gerade versuche, in ein Büro einzudringen. Als die Polizei kurz darauf eintraf, hatte der Täter bereits die Flucht in Richtung des nahe gelegenen Stadtgartens angetreten, so die Polizei.

Die Beamten umstellten den Bereich, als plötzlich ein Radfahrer auf der Wilhelmstraße auftauchte, der einen Laubbläser mit sich führte. Der Radler passte so gar nicht auf die Beschreibung des Einbrechers, doch als der Mann die Beamten bemerkte, trat er in die Pedale - und fuhr direkt in den von Polizisten umstellten Park, teilt die Polizei mit.

Von der immensen Polizeipräsenz völlig überrascht, erklärte der Mann spontan: „Ich gebe auf!“. Dann erläuterte er, dass er in der Nähe ein Auto aufgebrochen und den Laubbläser mitgehen lassen hatte. Es tue ihm leid. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest.

Die Ermittlungen hinsichtlich des Einbruchs dauern laut Polizei an. Das Herner Kriminalkommissariat 35 bittet unter den Rufnummern 02323 950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

