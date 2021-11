Hunde in Herne: Das sind die beliebtesten Namen

Herne. Die Zahl der Hunde ist in Herne zuletzt gestiegen. Doch was sind eigentlich die beliebtesten Hundenamen in Herne? Ein Ranking gibt die Antwort.

In Herne sind die Zahlen der registrierten Hunde in den vergangenen zwei Jahren enorm angestiegen. Waren es 2019 noch 7986 gemeldete Fellnasen, ist die Zahl 2020 auf 8302 und im aktuellen Jahr noch mal auf 8543 angestiegen. Denkbar, dass die Corona-Pandemie diesen Trend begünstigt hat – so ganz nachzuweisen ist das allerdings nicht.

Viel eindeutiger ist hingegen die Übersicht der beliebtesten Hundenamen in Herne. Auf Nachfrage hat der Verein „Tasso“ eine Übersicht der häufigsten Namen für Hunde in Herne zusammengestellt. „Tasso“ ist ein Verein, der eine bundesweite Datenbank mit allen gechippten Tieren führt. „Im Jahr 2020 wurden 765 Hunde aus Herne bei uns registriert“, berichtet eine Sprecherin des Vereins. Diese Hundenamen sind in Herne am häufigsten vertreten:

Die beliebtesten Namen für Hunde-Rüden in Herne

1. Balu/Balou

2. Milo/Mailo

3. Buddy, Charly/Charlie

4. Lucky, Sammy

5. Bobby, Murphy, Odin, Loki, Nero, Mogli, Cookie, Elvis, Coope, Chico

Die beliebtesten Namen für Hunde-Weibchen in Herne

1. Bella

2. Luna, Nala, Maya/Maja

3. Amy, Bonnie/Bonny

4. Abby, Lucy

5. Kira, Lilly, Lotte, Emma, Paula, Mila

Luna Foto: Petra To

Pretty Foto: Jillikowski Kasalla

Melanie Szymanski schreibt: "Belisha und Akuma. Leider mussten wir Ende Juli Akuma mit nur 7 Jahren gehen lassen. Es schmerzt so sehr." Foto: Melanie Szymanski

Lotte Foto: Sarah Mikulla

Flo(rentine). Foto: Tanja Böckmann

Bruno. Foto: Nadja Mettge

Cooper Foto: Eileen Staufenbiel

Mehr als 800 Herner haben uns vor dem Welthundetag Fotos ihrer Vierbeiner geschickt. In dieser Fotogalerie haben wir 50 Bilder gesammelt. Foto: Xenia Isabella Chrobok

Millow Foto: Andy Stephan Hinz

Barney Foto: Manuela Wagner Gregorius

Freddy Krüger Foto: Saskia Reineke

Tony aus Shanghai Foto: Iris Uli Kowalewski

Flynn Foto: Romins Kaja

Malik Foto: Klaudia HpunktKpunkt

Jimmy Foto: Nadinechen Mandarinchen

Nelly und Muffin Foto: Anja Jewanski

Pauli Foto: Ina Göttke

Nelly und Ibo. Foto: Bettina Schulz

Flocke Foto: Carmen Fanenbruck

Bailey Foto: Natalie Lucia Chianella

Sunny Foto: Sonja Hirsch

Montana Foto: Sylke Körding

Frieda Von Der Elip Foto: Simone Bücker

Maja Foto: Stephanie Ebert

Foto: Katrin Ra

Pepe Foto: Hope Soso

Anton Foto: Nadja Bo

Niro Foto: Sara Pitsch

Kira Foto: Patricia Bösler

Paul Foto: Stephie Steph

Elsa und Balu Foto: Michael Dehn

Foto: Dana Gö

Foto: Laureen Krause

Nala und Anice Foto: Brigitte Gembries

Danna Foto: Birgitt Schwabe

Frieda Foto: Jenny Sa

Foto: Kathryn Julyana

Fiete Foto: Claudia Krause-Eilebrecht

Foto: Line Griebel

Foto: Paul Kaufmann

Foto: Martin Miernik

Gürkchen Foto: Sarah Gr

Taro Foto: Sarah Gr

Foto: Tom Jordan Pielorz

Rando Foto: Lilo Reich Hin

Foto: Christina Holtkamp Höhle

Lucky Foto: Carmen Fanenbruck

Cooper Foto: Jule Sweetheard

Sky Foto: Gianna Castelluzzo

Amy Foto: Vanessa Jck

