Hubschraubereinsatz: Herner (12) auf Halde schwer verletzt

Herne. Ein Junge (12) aus Herne ist auf einer Mountainbike-Strecke einer Halde schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik.

Bei einem Fahrradunfall hat sich ein Kind (12) aus Herne schwere Verletzungen zugezogen. Der Zwölfjährige wurde in ein Krankenhaus geflogen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Junge am Dienstag, 14. November, gegen 15.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf einer Mountainbike-Strecke auf der Halde Hoheward in Recklinghausen. Bei einer Talfahrt stürzte das Kind. Sein elfjähriger Freund, so die Polizei weiter, rief die Rettungskräfte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik.

