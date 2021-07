Hubschrauber über Herne: Netzbetreiber überprüft Leitungen

Auch in diesem Jahr prüft der Netzbetreiber Amprion Höchstspannungsleitungen in Herne vom Hubschrauber aus. (Symbolbild)

Herne. Netzbetreiber Amprion will im Juli Höchstspannungsleitungen über Herne aus der Luft kontrollieren. Für Piloten ist das eine Herausforderung.

Mit Hubschraubern willNetzbetreiber Amprion Ende Juli seine Höchstspannungsleitungen über Herne kontrollieren. Bei einer Fluggeschwindigkeit von 20 bis 25 Stundenkilometern begutachten die Amprion-Mitarbeiter die Freileitungen, teilt Amprion mit. Gesucht werde etwa nach Seilschäden oder defekten Isolatoren. Zudem achten sie auf Bäume, die zu nah an Leitungen heranwachsen oder auf Plastikplanen in den Leitungen.

Für die Piloten seien die Kontrollflüge immer wieder eine Herausforderung, da sie teilweise sehr nahe an die Masten und Leitungen heranfliegen müssen. Schon seit etwa 30 Jahren werden die Freileitungen auf diese Art und Weise kontrolliert. Der Netzbetreiber erhalte so innerhalb weniger Wochen einen Überblick über das vollständige Höchstspannungsnetz.

Herne: Flüge sind stark wetterabhängig

Rund 4500 Freileitungsmasten werden im Gebiet zwischen Meppen im Norden, Wuppertal im Süden, Bochum im Westen und Ostwestfalen im Osten unter die Lupe genommen. Anschließend werden die Mängel ausgewertet und zu einem späteren Zeitpunkt von Monteuren behoben.

Da die Flüge sehr stark vom Wetter abhängig sind, stehe noch nicht fest, wann genau die Hubschrauber in Herne abheben.

Die Termine für Herne und Wanne sind: 26. bis 30. Juli. In Wanne zusätzlich vom 2. bis 6. August

