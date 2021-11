Hohe Papierpreise: Droht ein Tüten-Mangel im Herner Handel?

Hohe Papierpreise sorgten in einigen Städten für einen Mangel an Papiertüten. Auch in Herne?

Herne. Hohe Papier-Preise: In einigen Städten sorgte das für einen Mangel an Papiertüten. Welche Auswirkungen der Herner Einzelhandel bislang spürt.

Die Preise auf dem Papiermarkt sind zuletzt explosionsartig gestiegen. Grund dafür sind die Folgen der Coronakrise und Engpässe in der Lieferkette. Wie das statistische Bundesamt kürzlich mitteilte, haben sich vor allem zur Papierherstellung notwendige Rohstoffe wie Altpapier oder Zellstoff überdurchschnittlich verteuert. Für Endverbraucherinnen und Endverbraucher kann sich das, je nach Supermarkt, beim Einkaufen bemerkbar machen. Frankfurt und Dortmund an Papiertüten, und stellenweise machen sich die Entwicklungen auch in Herne bemerkbar.

Olaf Kenkmann, Inhaber des Rewe-Marktes und Vorsitzender des Einzelhandelsverbands in Herne, berichtet von Engpässen in der Branche. In seinem Supermarkt gebe es zwar noch ausreichend Papiertüten, „aber das kann sich schon mit der nächsten Bestellung wieder ändern“. Noch ließe sich nicht abschätzen, ob der künftige Bedarf an Papiertüten gedeckt werden könne. Was allerdings zwischenzeitlich Mangelware war: die festen Kartons, in denen Einkäufe transportiert werden können. „Der Engpass ist aber nicht mehr aktuell“, erklärt Kenkmann. „Hoffentlich bleibt es dabei.“

Buchverlage von hohen Papierpreisen stark betroffen

Mit Erleichterung blickt Monika Vogel auf ihre Lagerbestände an Papiertüten. Die Inhaberin einer Edeka-Filiale in Horsthausen habe noch genügend Papiertüten für rund ein Jahr eingelagert. „Zum Glück, gutes Timing“, sagt die Einzelhändlerin. „Unser externer Anbieter hat hohe Preisveränderungen angekündigt.“

Papiermangel aus erster Hand ist auch bei Florian Knipping kein Thema. In seiner Mayerschen-Filiale an der Bahnhofstraße gebe es ausreichend Papiertüten und auch Geschenkpapier – noch. „Aus der Branchenpresse bekommt man mit, wie prekär die Lage aktuell ist“, sagt er. Betroffen seien durch die enorme Preisentwicklung auch Buchverlage: „Das geht sogar so weit, dass Verlage genau überlegen, welche Bücher jetzt zum Weihnachtsgeschäft noch gedruckt werden.“

